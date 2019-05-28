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РИА Новости
Культура

В Берлине пройдут дни "Союзмультфильма" с 1 по 3 июня

Вчера, 18:23
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТабличка "Союзмультфильм" у входа в здание, где размещается киностудия
Табличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Табличка "Союзмультфильм" у входа в здание, где размещается киностудия. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Дни "Союзмультфильма", посвященные 50-летию студии, пройдут с 1 по 3 июня в Берлине в рамках фестиваля "Русские сезоны в Германии", сообщила пресс-служба киностудии.
Мероприятия, посвященные 50-летию любимых героев из целого ряда советских мультфильмов, смогут бесплатно посетить все желающие.
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"Первого июня в 13.30 в Российском доме науки и культуры руководитель департамента связей с общественностью "Союзмультфильма" Анна Усачева и руководитель департамента культурных проектов киностудии Павел Шведов откроют Дни "Союзмультфильма" в Берлине", - говорится в сообщении.
В выходные будет работать выставка эскизов к легендарной серии "Ну, погоди!". Весь день будут проходить мастер-классы для детей по лепке и рисованию героев из мультфильмов. Детей и взрослых ждут интерактивные игры, моделирование из шариков, аквагрим, фотографирование с ростовыми куклами, а также дети смогут получить сувениры на память. Каждый час будут начинаться показы мультфильмов.
Берлинцы увидят знаменитые выпуски "Ну, погоди!", легендарные советские ленты "Бременские музыканты", "Крокодил Гена", "Винни-Пух и все-все-все", а также короткометражные детские фильмы, снятые на киностудии "Союзмультфильм" в последние годы: "Два трамвая", "Пык-пык-пык", "Бельчонок" и другие.
Кроме того, 3 июня Павел Шведов проведет специальный показ мультфильмов с обсуждением увиденного для учеников берлинской русскоязычной начальной школы имени Льва Толстого.
"Союзмультфильм" – советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов, создана 10 июня 1936 года. За время ее существования выпущено более 1,5 тысячи мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной. Многие фильмы обогатили золотой фонд мировой анимации, были отмечены престижными международными и российскими премиями и наградами, стали неотъемлемой частью отечественной культуры.
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