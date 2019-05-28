Xiaomi представил "убийцу флагманов"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena

Устройство оснащено мощным процессором Snapdragon 855 от Qualcomm. На нем же работают ведущие модели Galaxy S10, OnePlus 7 Pro и LG G8 ThinQ.

В базовой версии смартфона получил шесть гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной. Также доступны версии с 128 гигабайтами флеш-памяти и наиболее мощная версия — восемь гигабайт "оперативки" и 256 гигабайт для хранения файлов. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч. Смартфон получит функцию быстрой зарядки за 80 минут.

K20 Pro оснащен AMOLED-дисплеем диагональю 6,4 дюйма. Устройство оснастили выдвижной 20-мегапиксельной камерой для селфи и основной на 48 мегапикселей. Помимо этого, блок основной камеры имеет два дополнительных объектива: один из них обладает двукратным оптическим увеличением и разрешением восемь мегапикселей, а второй — широкоугольный с возможностью съемки на 127 градусов и разрешением в 13 мегапикселей.