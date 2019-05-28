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РИА Новости

Xiaomi представил "убийцу флагманов"

Вчера, 18:12
121174
© Фото : XiaomiRedmi K20 Pro
Redmi K20 Pro
© Фото : Xiaomi
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.
Устройство оснащено мощным процессором Snapdragon 855 от Qualcomm. На нем же работают ведущие модели Galaxy S10, OnePlus 7 Pro и LG G8 ThinQ.
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В базовой версии смартфона получил шесть гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной. Также доступны версии с 128 гигабайтами флеш-памяти и наиболее мощная версия — восемь гигабайт "оперативки" и 256 гигабайт для хранения файлов. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч. Смартфон получит функцию быстрой зарядки за 80 минут.
K20 Pro оснащен AMOLED-дисплеем диагональю 6,4 дюйма. Устройство оснастили выдвижной 20-мегапиксельной камерой для селфи и основной на 48 мегапикселей. Помимо этого, блок основной камеры имеет два дополнительных объектива: один из них обладает двукратным оптическим увеличением и разрешением восемь мегапикселей, а второй — широкоугольный с возможностью съемки на 127 градусов и разрешением в 13 мегапикселей.
Как сообщает издание, новый смартфон поступит в продажу в Китае 1 июня. Несмотря на впечатляющие характеристики, его стоимость будет начинаться от 361 доллара, а самая дорогая версия обойдется в 434 доллара. Пока неизвестно, будет ли модель продаваться на внешнем рынке.
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575292141027
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Xiaomi IncКитайТехнологии
Популярные комментарии
Вот в чем парадокс: "убийы флагманов" выходят через пол года с момента выхода самих флагманов имея схожие характеристики. Китай как всегда ни чего кроме дешевой копии предложить не может.
28 мая, 18:48
ПАПроплаченный Агент Госдепа
19050192
Отличный ход , Поднебесная переходит от слов к делу . Кое кому это совсем не масть .
28 мая, 18:49
Александр Несен
9082102
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