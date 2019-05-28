Суд в Крыму продлил арест главы администрации Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя продлил до 31 июля арест главы администрации Евпатории Андрея Филонова, которого подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде.
Киевский районный суд в Симферополе 4 апреля арестовал Филонова до 31 мая. Глава администрации Евпатории просил суд оставить его под домашним арестом из-за состояния его здоровья. Верховный суд Крыма 18 апреля отклонил жалобу адвокатов на решение суда первой инстанции.
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"Срок содержания под стражей гражданину Филонову продлен решением суда до 31 июля", - сообщили в суде.
Филонов был задержан 3 апреля, он подозревается в махинациях с земельными участками по двум эпизодам, объединенным в одно уголовное дело. 30 апреля решением сессии Евпаторийского горсовета Филонов был отстранен от исполнения полномочий. Временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Роман Тихончук, который ранее был депутатом горсовета Евпатории.
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Филонов возглавлял администрацию города с ноября 2014 года. Он женат, имеет четверых сыновей и дочь, активно пропагандирует здоровый образ жизни.