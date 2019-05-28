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РИА Новости

Суд в Крыму продлил арест главы администрации Евпатории

Вчера, 18:09
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© РИА Новости / Василий БатановАндрей Филонов
Андрей Филонов
© РИА Новости / Василий Батанов
Андрей Филонов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя продлил до 31 июля арест главы администрации Евпатории Андрея Филонова, которого подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде.
Киевский районный суд в Симферополе 4 апреля арестовал Филонова до 31 мая. Глава администрации Евпатории просил суд оставить его под домашним арестом из-за состояния его здоровья. Верховный суд Крыма 18 апреля отклонил жалобу адвокатов на решение суда первой инстанции.
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"Срок содержания под стражей гражданину Филонову продлен решением суда до 31 июля", - сообщили в суде.
Филонов был задержан 3 апреля, он подозревается в махинациях с земельными участками по двум эпизодам, объединенным в одно уголовное дело. 30 апреля решением сессии Евпаторийского горсовета Филонов был отстранен от исполнения полномочий. Временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Роман Тихончук, который ранее был депутатом горсовета Евпатории.
Кадры задержания мэра Евпатории Андрея Филонова
3 апреля, 22:03
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Филонов возглавлял администрацию города с ноября 2014 года. Он женат, имеет четверых сыновей и дочь, активно пропагандирует здоровый образ жизни.
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Андрей ФилоновРеспублика КрымСимферопольКрымЕвпаторияПроисшествия
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