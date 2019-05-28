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РИА Новости

Захарова пошутила о возвращении Саакашвили украинского гражданства

Вчера, 18:07
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала возвращение Саакашвили украинского гражданства.
"Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину?" - пошутила дипломат в фейсбуке, отметив, что у российской певицы "побольше прав, чем у Саакашвили".
Михаил Саакашвили в Киевском апелляционном административном суде. 5 февраля 2018
Вчера, 16:42
Саакашвили прокомментировал получение украинского гражданства
В октябре 2016 года СБУ на пять лет запретила въезд в страну Королевой, которая родилась в столице Украины. Артистка подала иск в ЕСПЧ, выразив надежду, что "правда восторжествует". В марте Королева шутила, что украинские власти признали экстремистской ее композицию "Маленькая страна".
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о возвращении экс-губернатору Одесской области украинского гражданства.
Саакашвили пообещал вернуться на Украину уже в эту среду. В то же время пресс-секретарь погранслужбы Олег Слободян заявил, что оснований для недопуска его в страну больше нет.
Ранее бывший грузинский и украинский политик назвал указ экс-главы Украины Петра Порошенко о лишении его гражданства "трусливым поступком недостойного президента".
В 2013 году Саакашвили уехал из Грузии, где против него возбудили ряд уголовных дел. Спустя два года он получил украинский паспорт и стал губернатором Одесской области.
В конце 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, обвинив его в ухудшении экономических показателей региона, а полгода спустя – лишил гражданства. В феврале 2018 года украинские власти экс-губернатора в Польшу и запретили ему въезд в страну до 2021 года.
На инаугурации Зеленский пообещал предоставить гражданство всем, кто готов "строить новую, сильную и успешную Украину".
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
16 апреля, 19:01
Украина Западу не нужна: Саакашвили выступил в качестве правдорубаЗаявления о том, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, и вообще у Запада к ней исключительно шкурный интерес, звучат в последнее время все чаще. Вопрос лишь в том, трансформируются ли они в реальную политику Киева.
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Мария ЗахароваМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
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