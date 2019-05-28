Захарова пошутила о возвращении Саакашвили украинского гражданства

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала возвращение Саакашвили украинского гражданства.
"Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину?" - пошутила дипломат в фейсбуке, отметив, что у российской певицы "побольше прав, чем у Саакашвили".
В октябре 2016 года СБУ на пять лет запретила въезд в страну Королевой, которая родилась в столице Украины. Артистка подала иск в ЕСПЧ, выразив надежду, что "правда восторжествует". В марте Королева шутила, что украинские власти признали экстремистской ее композицию "Маленькая страна".
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о возвращении экс-губернатору Одесской области украинского гражданства.
Саакашвили пообещал вернуться на Украину уже в эту среду. В то же время пресс-секретарь погранслужбы Олег Слободян заявил, что оснований для недопуска его в страну больше нет.
Зеленский прислушался к совету Путина и вернул гражданство Украины бывшему президенту Грузии Саакашвили. А не прошло и месяца pic.twitter.com/sFU9ztcOGi— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 мая 2019 г.
Ранее бывший грузинский и украинский политик назвал указ экс-главы Украины Петра Порошенко о лишении его гражданства "трусливым поступком недостойного президента".
В 2013 году Саакашвили уехал из Грузии, где против него возбудили ряд уголовных дел. Спустя два года он получил украинский паспорт и стал губернатором Одесской области.
В конце 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, обвинив его в ухудшении экономических показателей региона, а полгода спустя – лишил гражданства. В феврале 2018 года украинские власти экс-губернатора в Польшу и запретили ему въезд в страну до 2021 года.
На инаугурации Зеленский пообещал предоставить гражданство всем, кто готов "строить новую, сильную и успешную Украину".
16 апреля, 19:01Украина Западу не нужна: Саакашвили выступил в качестве правдорубаЗаявления о том, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, и вообще у Запада к ней исключительно шкурный интерес, звучат в последнее время все чаще. Вопрос лишь в том, трансформируются ли они в реальную политику Киева.