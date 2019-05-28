Подтопленную дождем новую набережную в Югре откроют в срок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая - РИА Новости. Подтопление новой набережной, которую планируют открыть в городе Лянтор (ХМАО) в середине июня, не является критичным, объект будет сдан в срок, заявил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, комментируя публикации в сети.
Ранее интернет-газета Znak сообщила, что в Лянторе "размыло набережную" реки Пим, которую местные власти планируют открыть 12 июня. По данным СМИ, объект обустраивали за счет бюджета.
"Набережную откроют по плану, есть небольшое подтопление, но это не критично. Оно связано с сезонным явлением - паводком и большими осадками, которые выпали накануне. Глава Лянтора Сергей Махиня, который по сути является ответственным за реализацию этого контракта, заверил меня, что все будет сделано в срок", - цитирует слова Трубецкого его пресс-служба.
В свою очередь мэр Лянтора заявил журналистам, что на набережной есть "низкие точки, где скапливается вода от дождя", однако серьезного подтопления нет.
"Сегодня принято техническое решение, которое будет в период летне-осенний реализовано - водопропускные каналы для аккумулирования воды. Есть два или три участка, где тротуарная дорожка залита водой, потому что мы пока не провели еще работы по обустройству береговой зоны. Уже подрядчик определен, конкурс проведен", - добавил Махиня.
Как отметили в администрации района, финансирование проекта превысило 40 миллионов рублей, большая часть которых - средства районного бюджета. При этом он был одобрен жителями в ходе общественных обсуждений - во время голосования по объектам благоустройства за новую набережную проголосовали 82%.