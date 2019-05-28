Подтопленную дождем новую набережную в Югре откроют в срок

"Набережную откроют по плану, есть небольшое подтопление, но это не критично. Оно связано с сезонным явлением - паводком и большими осадками, которые выпали накануне. Глава Лянтора Сергей Махиня, который по сути является ответственным за реализацию этого контракта, заверил меня, что все будет сделано в срок", - цитирует слова Трубецкого его пресс-служба.