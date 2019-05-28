Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T17:57Z
https://ria.ru/20190528/1555034307.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155348/54/1553485459_0:135:3163:1914_1036x0_80_0_0_4a39f084863107ae11113bb3db94a9e5.jpg
РИА Новости

Путин прилетел в Нур-Султан

Вчера, 17:57
1437
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Владимир Путин. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан, где примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Ожидается, что свой визит российский лидер начнет со встречи с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, которая может состояться вечером 28 мая.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
21 мая, 20:42
Путин и Лукашенко пообщаются на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане
На следующий день состоится саммит, который пройдет в узком формате и расширенном с участием представителей делегаций и другими гостями форума.
Предстоящее заседание ВЕЭС посвящено пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
Как рассказал в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у Путина также запланированы двусторонние встречи на полях саммита.
В Кремле сообщили, что помимо глав государств договора – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, на встречу приглашены президент Молдавии как глава государства-наблюдателя при союзе, а также президент Таджикистана в качестве почетного гостя.
Сообщается, что члены высшего совета подведут итоги работы за 5 лет и наметят задачи по расширению взаимодействия в торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике.
К подписанию подготовлен проект совместного заявления глав государств ЕАЭС. Будут утверждены также основные ориентиры макроэкономической стратегии государств-членов на 2019-2020 годы, ряд других документов по либерализации рынков товаров и услуг, по сотрудничеству в цифровой экономике.
1921015
Обсудить 1
Нур-СултанВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Фернандо Вальдеррама Пареха
Посла Испании вызвали в МИД России
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев во время встречи. 28 мая 2019
Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в интеграцию и создание ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Песков отметил отсутствие предложений США по встрече Путина и Трампа на G20
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова пошутила о возвращении Саакашвили украинского гражданства
Лента
новостей
Владимир Жириновский
Жириновский приветствовал действия Вучича в Сербии
Рамуш Харадинай
Власти Косово прокомментировали задержание россиянина
Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
СМИ узнали личность "россиянки" из скандального видео со Штрахе
Антон Геращенко
Депутат Рады: Саакашвили сделает все, чтобы снизить рейтинг Порошенко
Косовские СМИ опубликовали личные данные российского сотрудника миссии ООН
Франц Клинцевич
В Совфеде прокомментировали задержание россиянина в Косово
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после окончания брифинга по итогам встречи с лидерами фракций Верховной рады. 4 мая 2019
СМИ узнали о первой зарубежной поездке Зеленского
Керченский пролив
В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
В Косово освободили раненого российского сотрудника миссии ООН
Названы самые криминальные районы Москвы
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
05:27Доходы Венесуэлы от экспорта нефти в 2018 году снизились на 5,6%
05:25Россельхознадзор рассказал об интересе Аргентины к российскому мясу дичи
05:22В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
05:17Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года превысила сто тысяч процентов
05:14Глава Россельхознадзора оценил риск появления африканской чумы свиней в ДФО
05:07Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Лента новостейМолния