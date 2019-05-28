Путин прилетел в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан, где примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Ожидается, что свой визит российский лидер начнет со встречи с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, которая может состояться вечером 28 мая.

На следующий день состоится саммит, который пройдет в узком формате и расширенном с участием представителей делегаций и другими гостями форума.

Предстоящее заседание ВЕЭС посвящено пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

Как рассказал в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у Путина также запланированы двусторонние встречи на полях саммита.

В Кремле сообщили, что помимо глав государств договора – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, на встречу приглашены президент Молдавии как глава государства-наблюдателя при союзе, а также президент Таджикистана в качестве почетного гостя.

Сообщается, что члены высшего совета подведут итоги работы за 5 лет и наметят задачи по расширению взаимодействия в торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике.