Депутат Рады: Саакашвили сделает все, чтобы снизить рейтинг Порошенко

КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко считает, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили по возвращению на Украину подвергнет "беспощадной" критике пятого президента этой страны Петра Порошенко и сделает все для снижения его рейтинга на парламентских выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. После этого Саакашвили заявил, что в среду возвращается на Украину. В погранслужбе заявили, что оснований для его недопуска в страну больше нет.

"Вернувшись на Украину, Михаил Саакашвили сначала подвергнет беспощадной критике Петра Порошенко и сделает все, чтобы снизить его рейтинг на парламентских выборах. А затем отплатит действующему президенту той же монетой, что и предыдущему, за все добро, что тот сделает для него", - написал Геращенко на своей странице в Facebook

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.