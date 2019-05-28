Девочку, пострадавшую при нападении подростка в школе, доставили в Саратов

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Девочка, которую подросток в школе города Вольска Саратовской области ударил топором по голове, самолетом санавиации доставлена в больницу Саратова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова.

Ранее СУСК сообщило, что 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник на второй этаж здания, бросил в класс, где были ученики и учитель бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло. По данным следствия, после этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. В отношении подростка завели уголовное дело, дома у него провели обыски.

По данным минздрава области, девочка на скорой была госпитализирована в реанимацию местной больницы с тяжелой травмой головы в состоянии средней степени тяжести. По поручению губернатора за девочкой в Вольск был направлен самолет санавиации.

"Девочка доставлена в Саратов, перелет перенесла нормально. Сейчас госпитализирована в областную детскую больницу, и сейчас проходит консилиум врачей для того, чтобы определить тактику дальнейшего лечения. Состояние девочки также оценивается как средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.