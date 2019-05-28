Вершинин: боевики в Идлибе расширили влияние почти на всю зону деэскалации

ООН, 28 мая - РИА Новости. Влияние боевиков "Хайат Тахрир аш-шам"* распространилось в зоне сирийского Идлиба на 99% территории за полгода, сообщил во вторник в ходе Совбеза ООН замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.
"В ноябре боевики Тахрир аш-шам* имели влияние на 60% Идлибской зоны деэскалации, под конец мая - 99%", - сказал Вершинин.
Он добавил, что за последние два месяца также многократно участились нападения боевиков на базу Хмеймим, где базируются российские войска.
*Запрещённая в России террористическая организация