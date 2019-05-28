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РИА Новости
Война в Сирии

Вершинин: боевики в Идлибе расширили влияние почти на всю зону деэскалации

Вчера, 17:44
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© AFP 2019 / Omar Haj KadourСитуация в Идлибе
Ситуация в Идлибе
© AFP 2019 / Omar Haj Kadour
Ситуация в Идлибе. Архивное фото
ООН, 28 мая - РИА Новости. Влияние боевиков "Хайат Тахрир аш-шам"* распространилось в зоне сирийского Идлиба на 99% территории за полгода, сообщил во вторник в ходе Совбеза ООН замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.
"В ноябре боевики Тахрир аш-шам* имели влияние на 60% Идлибской зоны деэскалации, под конец мая - 99%", - сказал Вершинин.
Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама
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Около 450 боевиков "ан-Нусры"* напали на сирийских военных в провинции Хама
Он добавил, что за последние два месяца также многократно участились нападения боевиков на базу Хмеймим, где базируются российские войска.
*Запрещённая в России террористическая организация
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСергей ВершининИдлиб (мухафаза)МИД РФ
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