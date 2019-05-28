Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T00:53Z
https://ria.ru/20190528/1555032822.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155503/34/1555033470_0:131:2970:1802_1036x0_80_0_0_a1cd241a8d9496e364a2980170a8326c.jpg
РИА Новости

Посла Испании вызвали в МИД России

Вчера, 17:43
98868
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкФернандо Вальдеррама Пареха
Фернандо Вальдеррама Пареха
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Фернандо Вальдеррама Пареха . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Посла Испании в Москве Вальдеррама Пареха вызвали в МИД, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и.о. министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании Жозепа Борреля в отношении России, которые он допустил в интервью изданию "Эль Периодико" 23 мая сего года", — подчеркнули в МИД.

В ведомстве указали на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и их взаимному восприятию как дружественных, партнерских и взаимовыгодных.
На прошлой неделе в интервью "Эль Периодико" Боррель заявил, что "Россия вновь представляет угрозу", и призвал европейские страны "срочно объединить свои силы".
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
25 мая, 04:16
НАТО примет новую военную стратегию из-за "российской угрозы"
7303511166630
Обсудить 46
МИД РФРоссияИспанияВ мире
Популярные комментарии
В МИДе выразили недоумение и сожаление. Испанский посол выразил в ответ недоумение по поводу сожаления и сожаление о недоразумении. Дипломатия..)
28 мая, 18:39
Василий Оркин
455801015
И посла Америки вызовите в связи с событиями в Косово!
28 мая, 17:49
Svinka Ontherun
76411117
Рекомендуем
Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
СМИ узнали личность "россиянки" из скандального видео со Штрахе
РИА
Новости
Митинг против торговой политики президента США Дональда Трампа в Гонконге
"У американцев искры полетят из глаз". Китай объявил CША народную войну
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400
Redmi K20 Pro
Xiaomi представил "убийцу флагманов"
Лента
новостей
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике
В России изменились правила обязательного медстрахования
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Визит Зеленского в Донбасс показал, что он не хочет войны, считает эксперт
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
В Косово освободили раненого российского сотрудника миссии ООН
Керченский пролив
В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
Эксперт покинул студию России 1 из-за оскорбления украинского политолога
Эксперт покинул студию "России 1" из-за оскорбления украинского политолога
В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал условие созыва встречи в "нормандском формате"
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Польский политик призвал Качиньского ответить за оскорбления в адрес России
Операция по задержанию криминального авторитета в Томске
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
Новоизбранный президент Литвы, экономист Гитанас Науседа
Избранный президент Литвы рассказал, какими видит отношения с Россией
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:44В Канаде потерпел крушение легкомоторный самолет
07:40США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35, сообщают СМИ
07:33СМИ: Таиланд планирует внести суп Том Ям в список мирового наследия ЮНЕСКО
07:32Экс-президент Украины объяснил, зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство
07:29Утверждена новая редакция положения об экспертном совете при правительстве
07:24В Новосибирской области проведут проверки после гибели девочки на стройке
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
Лента новостейМолния