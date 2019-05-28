Посла Испании вызвали в МИД России

"Ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и.о. министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании Жозепа Борреля в отношении России, которые он допустил в интервью изданию "Эль Периодико" 23 мая сего года", — подчеркнули в МИД.