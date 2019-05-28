Посла Испании вызвали в МИД России

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Посла Испании в Москве Вальдеррама Пареха вызвали в МИД, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и.о. министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании Жозепа Борреля в отношении России, которые он допустил в интервью изданию "Эль Периодико" 23 мая сего года", — подчеркнули в МИД.
В ведомстве указали на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и их взаимному восприятию как дружественных, партнерских и взаимовыгодных.
На прошлой неделе в интервью "Эль Периодико" Боррель заявил, что "Россия вновь представляет угрозу", и призвал европейские страны "срочно объединить свои силы".