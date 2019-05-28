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РИА Новости

Российский сотрудник ООН в Косово получил серьезные травмы головы

Вчера, 17:34
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© REUTERS / Laura HasaniКосовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
© REUTERS / Laura Hasani
БЕЛГРАД, 28 мая — РИА Новости. Российский сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК) Михаил Краснощеков при задержании косовскими полицейскими получил серьезные травмы и переведен в отделение интенсивной терапии, сообщил РИА Новости доктор Златан Елек из больницы северной Митровицы, который следит за состоянием здоровья пострадавшего.
"У него травма головы и перелом скуловой кости, что относится к категории тяжких телесных повреждений. Травма произошла от удара прикладом в голову, хотя этот человек не был вооружен", - заявил доктор.
Как сообщила ранее миссия ООН в Косово (МООНК, УНМИК), во вторник утром косовоалбанская полиция задержала двух сотрудников миссии, позже они были доставлены в больницу с ранениями. Посольство России в Белграде подтвердило, что один из них - гражданин РФ Михаил Краснощеков и потребовало его освобождения. Освобождения сотрудников ООН потребовал и специальный представитель генсека организации в Косово Захир Танин. Затем миссия сообщила об освобождении россиянина.
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
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