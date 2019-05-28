Макрон увидел в итогах выборов в Европарламент сигнал защитить экологию

ПАРИЖ, 28 мая – РИА Новости. Избиратели во Франции и во всей Европе на прошедших выборах в Европарламент дали четкий сигнал о необходимости защитить экологию, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Третье место на выборах в ЕП во Франции, которые состоялись 26 мая, неожиданно заняли зеленые (Europe - Ecologie - Les Verts), набрав 13,47%. Лидером на европейских выборах во Франции стала крайне правая партия "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен (23,31%), на втором месте с незначительным отрывом - президентская "Вперед, республика" (22,41%).

Макрон указал на высокую явку на прошедших выборах в Европарламент. "Явка на европейском уровне была такой, какой она не была на протяжении 25 лет, а во Франции с 1984 года. Поэтому такой высокий уровень участия обязывает нас всех", - сказал журналистам Макрон, прибывший на саммит в Брюссель.

"Впервые с тех пор, как Европарламент существует, нет большинства двух партий. Поэтому есть необходимость строить что-то другое, новый проект, который будет вписываться в представление того, что выбрал народ Европы. И в этом смысле новая центральная прогрессивная сила, которую мы сейчас строим, будет иметь важную роль и ответственность", - продолжил он.

По его словам, первая задача – ответить на экологическую проблему. "Это сильный сигнал этих выборов во Франции, а также по всей Европе. Мы должны с теми, кто разделяет это видение, дать четкий ответ нашему народу на европейском уровне на экологический вызов", - заявил Макрон.

Вторая задача, по мнению Макрона, состоит в том, чтобы "вновь построить модель роста и прогресса для нашего народа". "То есть инвестировать в инновации, искусственный интеллект, продолжать работать над созданием рабочих мест в нашем экономическом пространстве, но также над минимальными социальными стандартами", - отметил он.

Кроме того, французский лидер заявил о необходимости создания "Европы, которая защищает лучше". "И я хотел бы, чтобы в ближайшие пять лет в вопросе миграции, в вопросе защиты наших границ, в вопросе обороны мы смогли бы представить амбициозные проекты", - подчеркнул он.