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РИА Новости

Названы самые криминальные районы Москвы

Вчера, 17:24
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Агентство городских новостей "Москва" представило рейтинг самых криминальных районов столицы.
Его возглавили Пресненский (2846 зарегистрированных преступлений) и Басманный (2490) районы, а также Марьино (2421). Кроме того, значительное число преступлений зарегистрировано в Таганском, Даниловском и Тверском районах.
Самыми безопасными признаны Восточный (152) и Молжаниновский (175) районы, а также Внуково (217) и некоторые другие населенные пункты Новой Москвы.
Рейтинг составлен на основе данных районных ОМВД о зарегистрированных преступлениях за 2018 год.
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