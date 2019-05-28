Названы самые криминальные районы Москвы

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Агентство городских новостей Агентство городских новостей "Москва" представило рейтинг самых криминальных районов столицы.

Его возглавили Пресненский (2846 зарегистрированных преступлений) и Басманный (2490) районы, а также Марьино (2421). Кроме того, значительное число преступлений зарегистрировано в Таганском, Даниловском и Тверском районах.

Самыми безопасными признаны Восточный (152) и Молжаниновский (175) районы, а также Внуково (217) и некоторые другие населенные пункты Новой Москвы.