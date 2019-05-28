ДНР обратилась в ОБСЕ из-за обстрелявшего Горловку беспилотника ВСУ

ДОНЕЦК 28 мая - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова направила письма в адрес международных правозащитных организаций, а также координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу в Минске Тони Фришу из-за применения украинскими силовиками ударных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее исполняющий обязанности главы администрации города Горловка Иван Приходько сообщил, что украинские силовики в ночью 28 мая атаковали город Горловку при помощи ударного беспилотника. В результате ранения получила жительница ДНР.

"Донецкая народная республика призывает мировую общественность дать должную правовую оценку и использовать все доступные средства для недопущения дальнейшей эскалации конфликта и возвращения к мирному диалогу в рамках минского переговорного процесса. С этой целью мною были направлены письма в адрес международных правозащитных организаций, а также координатору ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Тони Фришу", - заявила Морозова журналистам.

Также она отметила, что использование беспилотной авиации для нанесения ударов по жилым кварталам квалифицируется как запрещенный метод ведения боевых действий. "В очередной раз мы стали свидетелями того, что слова украинского руководства расходится с делом. Всего неделю назад, как и пять лет до этого, из уст президента Украины звучали заявления о первоочередной необходимости и готовности к мирному урегулированию... Но уже сегодня мы стали свидетелями нарушения норм и требований международного гуманитарного права", - подчеркнула Морозова.

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики в свою очередь заявило о значительном росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки. "За прошедшие сутки противник значительно увеличил количество интенсивных обстрелов территории республики", - сообщил журналистам начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов. Он пояснил, что за минувшие сутки украинские силовики 15 раз нарушили режим прекращения огня, обстрелам подверглись районы 11 населенных пунктов.