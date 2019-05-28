Постпредство России при ОБСЕ осудило задержание шеф-редактора Sputnik Литва

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Задержание в аэропорту Вильнюса шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема является очередным примером грубого нарушения прав СМИ, заявило постпредство РФ при ОБСЕ.

"Это очередной пример грубого нарушения прав СМИ и подавления альтернативных мнений в стране", - говорится в сообщении постпредства в социальной сети Twitter.

Ранее Марат Касем заявил РИА Новости, что он был задержан по прилету в аэропорту Вильнюса с формулировкой "угроза национальной безопасности". Он добавил, что ему закрыт въезд в страну на 5 лет. В настоящее время журналист уже выдворен из страны.