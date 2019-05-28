ООН находится в контакте с Косово по вопросу задержанных членов миссии

ООН, 28 мая - РИА Новости. ООН находится в контакте с властями Косово по вопросу задержанных членов миссии, отпущенный на свободу россиянин чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
Как сообщила ранее миссия ООН в Косово (МООНК, УНМИК), во вторник утром косовоалбанская полиция задержала двух сотрудников миссии, позже они были доставлены в больницу с ранениями. Посольство России в Белграде подтвердило, что один из них - гражданин РФ Михаил Краснощеков и потребовало его освобождения. Освобождения сотрудников ООН потребовал и специальный представитель генсека организации в Косово Захир Танин. Затем миссия сообщила об освобождении россиянина.
Вчера, 16:19Сербский эксперт: происходящее на севере Косово ‒ провокацияВласти Косово в ходе силовой акции на севере края, по последним данным, задержали 19 человек. В ходе акции пострадали сотрудники миссии ООН, в том числе гражданин России. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik бывший глава Генштаба Югославии Бранко Крга.
"Мы следим за ситуацией там и находимся в контакте с властями", - сказал Хак.
"Состояние российского сотрудника нормальное, мы подтверждаем его освобождение", - добавил он.
"Мы рассчитываем получить более подробную информацию по инциденту позднее", - заключил представитель пресс-офиса.