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РИА Новости

Следователи начали проверку после ЧП в школе Вольска

Вчера, 17:02
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САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области проверит соблюдение федерального законодательства со стороны должностных лиц органов системы профилактики и местного самоуправления после ЧП в школе города Вольска, где подросток ударил топором ученицу, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее СУ СК сообщило, что 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник поднялся на второй этаж здания, бросил в класс, где были ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло. По данным следствия, после этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. В отношении подростка завели уголовное дело, дома у него провели обыски.
"По указанию прокурора области Сергея Филипенко организовано проведение проверки, в ходе которой будут установлены причины произошедшего, условия жизни и воспитания подростка, в том числе будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики и органов местного самоуправления на предмет соблюдения прав детей на получение образования в условиях, гарантирующих их жизнь и здоровье", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что прокуратура области следит за ходом расследования уголовного дела в отношении подростка.
По словам источника РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, нападавший подросток состоял на учете у психиатра и учился плохо.
Вчера, 15:48
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