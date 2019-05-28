Следователи начали проверку после ЧП в школе Вольска

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области проверит соблюдение федерального законодательства со стороны должностных лиц органов системы профилактики и местного самоуправления после ЧП в школе города Вольска, где подросток ударил топором ученицу, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее СУ СК сообщило, что 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник поднялся на второй этаж здания, бросил в класс, где были ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло. По данным следствия, после этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. В отношении подростка завели уголовное дело, дома у него провели обыски.

"По указанию прокурора области Сергея Филипенко организовано проведение проверки, в ходе которой будут установлены причины произошедшего, условия жизни и воспитания подростка, в том числе будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики и органов местного самоуправления на предмет соблюдения прав детей на получение образования в условиях, гарантирующих их жизнь и здоровье", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что прокуратура области следит за ходом расследования уголовного дела в отношении подростка.