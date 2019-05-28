Семье попавшего в ДТП в Доминикане липчанина помогут областные власти

ВОРОНЕЖ/ЛИПЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Семья липчанина, попавшего в ДТП в Доминикане, получит материальную помощь от властей Липецкой области, сообщает во вторник администрация региона.

"Я сегодня подписал постановление о выделении из резервного фонда администрации области материальной помощи пострадавшему в Доминикане Андрею Башлаеву" - сказал РИА Новости врио главы Липецкой области Игорь Артамонов.

По данным пресс-службы, раньше Андрей Башлаев работал оператором в телекомпаниях Липецкое время и СТВ-7.

"Накануне из сообщений в социальных сетях стало известно, что житель Липецкой области, уехавший работать в Доминиканскую республику, стал жертвой ДТП. С ним в стране находится беременная супруга. Как известно, медицинская страховка у липчан не была оформлена", - говорится в сообщении.

По данным издания "Липецкмедиа", известный в Липецке оператор Андрей Башлаев, живущий и работающий сейчас в Доминикане, в понедельник, 27 мая, попал в аварию и находится в реанимации. О трагедии на своей странице в Instargam сообщила также супруга пострадавшего.