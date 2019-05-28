В Чувашии возбудили дело после нападения на сотрудника скорой помощи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Уголовное дело по факту избиения санитара скорой медицинской помощи возбуждено в Новочебоксарске, сообщает следственное управления СК РФ по Чувашской Республике.

По версии следствия, 26 мая около 18.30 бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову о необходимости оказания помощи во двор дома №14 по улице Советской в городе Новочебоксарске. Там подозреваемый из хулиганских побуждений подошел к вышедшему из автомобиля скорой помощи санитару и несколько раз ударил его кулаками по голове, после чего скрылся с места происшествия.

"В отношении 26-летнего жителя города Новочебоксарска возбуждено уголовное дело по статье "Побои, совершенные из хулиганских побуждений". В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.