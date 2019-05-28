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РИА Новости

В Чувашии возбудили дело после нападения на сотрудника скорой помощи

Вчера, 16:56
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Уголовное дело по факту избиения санитара скорой медицинской помощи возбуждено в Новочебоксарске, сообщает следственное управления СК РФ по Чувашской Республике.
По версии следствия, 26 мая около 18.30 бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову о необходимости оказания помощи во двор дома №14 по улице Советской в городе Новочебоксарске. Там подозреваемый из хулиганских побуждений подошел к вышедшему из автомобиля скорой помощи санитару и несколько раз ударил его кулаками по голове, после чего скрылся с места происшествия.
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"В отношении 26-летнего жителя города Новочебоксарска возбуждено уголовное дело по статье "Побои, совершенные из хулиганских побуждений". В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Ранее сообщалось, что за нападение на врачей скорой помощи в Чувашии задержали четырех мужчин. В сообщении МВД России говорится, что нападавшими оказались ранее судимые жители города в возрасте от 18 до 26 лет. На них были составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство".
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Следственный комитет РФЧувашияПроисшествия
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