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РИА Новости
Нижегородская область

"Поезда здоровья" побывали в 20 населенных пунктах Нижегородской области

Вчера, 16:54
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Мобильные лечебно-диагностические лаборатории "Поезда здоровья" побывали в 20 деревнях и поселках семи районов Нижегородской области, сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Мобильные лечебно-диагностические лаборатории "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году для обследования населения районов Нижегородской области в рамках регионального проекта "Доступная медицина". В 2018 году специалистами "Поездов здоровья" было обследовано около 28 тысяч пациентов. С 16 апреля 2019 года "Поезда здоровья" продолжили курсировать по районам области.
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"Поезда здоровья" уже посетили 20 населенных пунктов в семи районах Нижегородской области. Было обследовано почти 2 тысячи 700 пациентов, проведено 4 тысячи 800 консультаций и 2 тысячи 800 обследований. В этом году нашей задачей было охватить мобильной диагностикой как можно больше людей из отдаленных населенных пунктов. Это стало возможным во многом благодаря грамотно выстроенной логистике", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По словам губернатора, наиболее востребованы у населения консультации офтальмолога, невролога и кардиолога. Впервые медиками было выявлено 732 заболевания, в том числе 41 случай подозрений на злокачественные новообразования. На дополнительное обследование направили 1 тысячу 624 человека, на госпитализацию - 200 человек.
"Северный поезд" уже закончил работу в Чкаловском, Балахнинском, Володарском районах и Дзержинске. Специалисты мобильных лечебно-диагностических лабораторий приняли 1 тысячу 333 человека, провели 2 тысячи 667 консультаций. "Южный поезд" посетил Арзамасский, Дивеевский, Ардатовский и Вознесенский районы, специалисты приняли 1 тысячу 361 человек, провели 2 тысячи 111 консультаций.
"Работа мобильных диагностических лабораторий приближает реализацию задач нацпроекта "Здравоохранение" к каждому конкретному пациенту. "Поезда здоровья" - это уникальное объединение нескольких федеральных и региональных проектов в одно целое. Это и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и борьба с онкологическими заболеваниями, и развитие детского здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи. Эти важнейшие части нацпроекта реализуются в регионе вместе с кардиологами, онкологами, неврологами, другими специалистами, приезжающими к людям, живущим в отдаленных населенных пунктах", - отметила главный врач Богородской центральной районной больницы Наталья Бакунова.
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Отмечается, что в 2019 году министерством социальной политики региона организован подвоз жителей из отдаленных населенных пунктов к "Поездам здоровья".
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