Саратовскому журналисту смягчили приговор за призывы к терроризму

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Балашовский суд Саратовской области на два месяца смягчил приговор журналисту Борису Стомахину, приговоренному к семи годам колонии за призывы к терроризму и экстремизм, сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

"Борису Стомахину суд смягчил наказание по приговору суда в связи декриминализацией части 1 статьи 282 УК РФ, снизив его на два месяца", - написала она на своей странице в Facebook.

Ранее Европейский суд по правам человека постановил, что назначенное Стомахину наказание слишком суровое и нарушает его права. Суд обязал Россию выплатить ему 12,5 тысяч евро компенсации. При этом суд признал, что статьи Стомахина содержат призывы к насилию и оправдание терроризма.

Статьи Стомахина, известного сторонника чеченских боевиков, публиковались на сайте сепаратистов "Кавказ-Центр", который признан в России экстремистским. Семь лет заключения Стомахин получил в 2015 году с учетом ранее назначенных наказаний по аналогичным делам: в 2007 году он был осужден на 5 лет за призывы к терроризму, в 2014 году - к 6,5 годам за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности.