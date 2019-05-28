Саранск готов принять болельщиков сборных России и Сан-Марино

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая — РИА Новости. Саранск готов встретить с мордовским колоритом десятки тысяч футбольных болельщиков, приезжающих на матч между сборными России и Сан-Марино, сообщает пресс-служба правительства республики.

Матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Сан-Марино пройдет на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске 8 июня в 19.00.

"В Саранске во время первой домашней игры сборной России по футболу в рамках отбора на Евро-2020 будут работать три зоны гостеприимства, расположенные недалеко от стадиона "Мордовия Арена". Это площадь 1000-летия, территория около парка культуры и отдыха имени А.С. Пушкина и лесопарковая площадка по улице Моховая", - говорится в сообщении.

В зонах гостеприимства предусмотрено размещение торговых точек по продаже продуктов питания и напитков, а также сувенирной продукции. Творческие коллективы и ансамбли республики представят свои лучшие номера. Сборные деревянные домики будут напоминать импровизированную мордовскую деревню с использованием элементов мордовской культуры и символики. Всего во время проведения матча будут работать, включая зоны гостеприимства, 356 объектов общественного питания на 16 тысяч посадочных мест.