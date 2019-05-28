Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T16:43Z
https://ria.ru/20190528/1555026631.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155502/46/1555024636_0:37:3239:1859_1036x0_80_0_0_b38b27a62a8b1488efb3c9266713fd81.jpg
РИА Новости

Кандидату на смену Юнкера потребуется "двойное большинство", заявил Макрон

Вчера, 16:43
541
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Кандидату на пост нового главы Еврокомиссии понадобится "двойное большинство" - в Европарламенте и в Евросовете, заявил во вторник перед неформальным саммитом ЕС в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон.
Странам ЕС предстоит в ближайшее время согласовать кандидатуру на пост главы ЕК, который сменится осенью, и внести ее на утверждение Европарламента. Вопрос в том, наберет ли предложенный кандидат большинство голосов при рассмотрении в ЕП, учитывая, что традиционного двухпартийного большинства, право- и левоцентристов, больше нет.
Штаб-квартира Европарламента в Брюсселе
Вчера, 13:40
Евроскептики рассчитывают на важные посты в новом Европарламенте
Кроме того, ряд стран высказывают скепсис в отношении партийной системы отбора "ведущих кандидатов", поэтому в СМИ периодически появляется фамилия переговорщика по Brexit Мишеля Барнье как потенциальной кандидатуры.
"Нам нужно создать проект, единую платформу действий для проевропейских сил, и найти людей, которые могут это олицетворять и которым понадобится двойное большинство: в Европарламенте (который должен проголосовать) и в Евросовете (объединяющем руководителей стран ЕС, которые должны внести). И именно это нам нужно построить", - заявил Макрон журналистам.
Девушка возле штаб-квартиры Европарламента в Брюсселе
27 мая, 13:30
Эксперты рассказали, как результаты выборов в ЕП повлияют на будущее Европы
По его словам, он "обсуждал это со своими коллегами и планирует обсудить сейчас с "Вишеградской четверкой", а также встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая поддерживает кандидата от самой крупной фракции "Европейской народной партии" Манфреда Вебера.
Наиболее вероятными кандидатами на пост нового главы ЕК среди партийных выдвиженцев на данный момент считаются Манфред Вебер от правоцентристской "Европейской народной партии", левоцентрист Франс Тиммерманс и либерал Маргрета Вестагер.
Состоящие с Макроном в альянсе либералы, ставшие третьей по величине фракцией, отказываются автоматически поддерживать партийную систему отбора. Глава фракции Ги Верхофстадт проголосовал во вторник против совместного заявления парламентского большинства о поддержке этой практики, призвав выбирать на основе программы и задач. -0-
Предварительные итоги выборов в Европарламент
27 мая, 15:19
Предварительные итоги выборов в Европарламент
032100
Обсудить 1
Выборы в Европарламент — 2019Эммануэль МакронФранс ТиммермансБрюссельЕвропейский парламентЕврокомиссияЕвросоюзАнгела МеркельГерманияВ мире
Рекомендуем
Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель разочаровалась в преемнице, сообщили СМИ
РИА
Новости
Михаил Саакашвили в Киевском апелляционном административном суде. 5 февраля 2018
Саакашвили прокомментировал получение украинского гражданства
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер не исключил встречу в нормандском формате в июле
Александр Данилюк
Зеленский назначил секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины
Лента
новостей
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Слуцкий прокомментировал арест россиянина в Косово
Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз Нофаль на пресс-конференции по итогам консультативной встречи представителей палестинских организаций, движений и фронтов. 13 февраля 2019
Палестина отвергла "сделку века" США по урегулированию конфликта с Израилем
Премьер-министр Черногории Душко Маркович
Черногория не планирует прекращать дипломатические отношения с Россией
Логотип Европарламента на баннере на одной из улиц Брюсселя
Евроскептики хотят сформировать в ЕП фракцию, с которой придется считаться
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
Макрон увидел в итогах выборов в Европарламент сигнал защитить экологию
Строительство газопровода
Первые поставки по "Силе Сибири" составят 10 миллионов кубометров в сутки
Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
СМИ узнали личность "россиянки" из скандального видео со Штрахе
Фернандо Вальдеррама Пареха
Посла Испании вызвали в МИД России
Штаб-квартира Европарламента в Брюсселе
Евроскептики рассчитывают на важные посты в новом Европарламенте
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
В Петербурге нашли останки погибшего под катером серфингиста
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:24В Новосибирской области проведут проверки после гибели девочки на стройке
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
05:27Доходы Венесуэлы от экспорта нефти в 2018 году снизились на 5,6%
05:25Россельхознадзор рассказал об интересе Аргентины к российскому мясу дичи
05:22В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
05:17Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года превысила сто тысяч процентов
05:14Глава Россельхознадзора оценил риск появления африканской чумы свиней в ДФО
Лента новостейМолния