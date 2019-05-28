Кандидату на смену Юнкера потребуется "двойное большинство", заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019

БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Кандидату на пост нового главы Еврокомиссии понадобится "двойное большинство" - в Европарламенте и в Евросовете, заявил во вторник перед неформальным саммитом ЕС в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон.

Странам ЕС предстоит в ближайшее время согласовать кандидатуру на пост главы ЕК, который сменится осенью, и внести ее на утверждение Европарламента. Вопрос в том, наберет ли предложенный кандидат большинство голосов при рассмотрении в ЕП, учитывая, что традиционного двухпартийного большинства, право- и левоцентристов, больше нет.

Кроме того, ряд стран высказывают скепсис в отношении партийной системы отбора "ведущих кандидатов", поэтому в СМИ периодически появляется фамилия переговорщика по Brexit Мишеля Барнье как потенциальной кандидатуры.

"Нам нужно создать проект, единую платформу действий для проевропейских сил, и найти людей, которые могут это олицетворять и которым понадобится двойное большинство: в Европарламенте (который должен проголосовать) и в Евросовете (объединяющем руководителей стран ЕС, которые должны внести). И именно это нам нужно построить", - заявил Макрон журналистам.

По его словам, он "обсуждал это со своими коллегами и планирует обсудить сейчас с "Вишеградской четверкой", а также встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая поддерживает кандидата от самой крупной фракции "Европейской народной партии" Манфреда Вебера.

Наиболее вероятными кандидатами на пост нового главы ЕК среди партийных выдвиженцев на данный момент считаются Манфред Вебер от правоцентристской "Европейской народной партии", левоцентрист Франс Тиммерманс и либерал Маргрета Вестагер.