Волкер не исключил встречу в нормандском формате в июле

ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не исключил, что встреча в нормандском формате может состояться в июле, но пока точных дат нет.
"Что касается нормандского формата, то это находится в компетенции Германии и Франции, которые управляют этим форматом. Они обсуждали встречу в нормандском формате, возможно, в июле, но точных дат пока нет. И это потребует согласия и Украины, и России", - сказал он.
Спецпредставитель США добавил, что с Россией он находится во взаимодействии по вопросу возможной встречи и выполнения минских соглашений. По словам Волкера, в преддверии украинских президентских выборов Россия "не была готова" к такой встрече. Он не исключил встречу с РФ после парламентских выборов на Украине.