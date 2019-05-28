Волкер не исключил встречу в нормандском формате в июле

ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не исключил, что встреча в нормандском формате может состояться в июле, но пока точных дат нет.

"Что касается нормандского формата, то это находится в компетенции Германии и Франции, которые управляют этим форматом. Они обсуждали встречу в нормандском формате, возможно, в июле, но точных дат пока нет. И это потребует согласия и Украины, и России", - сказал он.