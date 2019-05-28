Пропавших в Костромской области детей нашли на окраине города

ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Десятилетний мальчик и девятилетняя девочка, пропавшие в понедельник вечером в Костромской области, найдены живыми, сообщает региональное управление СК РФ.

Дети ушли вечером 27 мая гулять в городе Шарья Костромской области и не вернулись домой. СК начал проверку по факту происшествия.

"В ходе организованных поисков с участием сотрудников Шарьинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Костромской области, МО МВД России "Шарьинский", добровольцев поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" дети были обнаружены 28 мая 2019 года на окраине города Шарьи", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи получают объяснения от детей и их родителей об обстоятельствах произошедшего.