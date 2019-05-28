Кузнецова выяснит обстоятельства ЧП в саратовской школе

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в региональную прокуратуру и Следственный комитет для выяснения причин и обстоятельств произошедшего в школе города Вольск Саратовской области, сообщили в аппарате детского омбудсмена.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что 15-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник, по предварительным данным, сначала бросил под дверь учебного класса бутылку с зажигательной смесью, а затем ударил по голове 12-летнюю ученицу, предположительно, ледорубом. В областном минобразования сообщили, что подросток найден, с ним работают правоохранительные органы.
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"Мы сейчас уточняем всю информацию, находимся на связи с уполномоченными ведомствами. Детский омбудсмен Саратовской области работает на месте ЧП. По предварительным данным, семиклассник пришел в школу для того, чтобы сдать переводной экзамен, но на него так и не явился. Девочка, которая пострадала в результате нападения, сейчас находится в реанимации, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - сказала Кузнецова.
Детский омбудсмен призвала родителей и педагогов обратить особое внимание на психологическое состояние детей в период экзаменов.
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"Сейчас во многих образовательных учреждениях идет период экзаменов, это особенно напряженное время. И взрослым нужно быть предельно внимательными, приложить все усилия для того, чтобы помочь детям, максимально снизить стрессовость ситуации", - сказала Кузнецова.
Сообщалось, что девочку на самолете санавиации доставят в Саратов, в Вольске ей провели первичную хирургическую обработку ран.
По словам источника РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, нападавший подросток состоял на учете у психиатра и учился плохо.