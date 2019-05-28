Кузнецова выяснит обстоятельства ЧП в саратовской школе

"Мы сейчас уточняем всю информацию, находимся на связи с уполномоченными ведомствами. Детский омбудсмен Саратовской области работает на месте ЧП. По предварительным данным, семиклассник пришел в школу для того, чтобы сдать переводной экзамен, но на него так и не явился. Девочка, которая пострадала в результате нападения, сейчас находится в реанимации, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - сказала Кузнецова.