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РИА Новости

На юге Китая семь человек погибли из-за наводнений

Вчера, 16:21
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ПЕКИН, 28 мая – РИА Новости. Семь человек стали жертвами наводнений в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, власти в срочном порядке эвакуировали более 8820 местных жителей, говорится в заявлении местного управления по чрезвычайным ситуациям.
Наводнения вызваны продолжающимися уже четвертый день ливнями, они затронули жизнь более 200 тысяч человек в 7 городах и 21 уездах Гуанси-Чжуанского автономного района. К настоящему моменту в срочной помощи спасателей нуждаются почти 3,8 тысячи местных жителей, эвакуировать необходимо еще около 800 человек.
В результате разгула стихии пострадали почти 19 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, полностью разрушены 185 домов, серьезные повреждения получили 285 домов, незначительные - свыше 1200 домов. Прямой экономический ущерб оценивается в 133,5 миллиона юаней (19,6 миллионов долларов).
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