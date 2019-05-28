На юге Китая семь человек погибли из-за наводнений

ПЕКИН, 28 мая – РИА Новости. Семь человек стали жертвами наводнений в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, власти в срочном порядке эвакуировали более 8820 местных жителей, говорится в заявлении местного управления по чрезвычайным ситуациям.

Наводнения вызваны продолжающимися уже четвертый день ливнями, они затронули жизнь более 200 тысяч человек в 7 городах и 21 уездах Гуанси-Чжуанского автономного района. К настоящему моменту в срочной помощи спасателей нуждаются почти 3,8 тысячи местных жителей, эвакуировать необходимо еще около 800 человек.