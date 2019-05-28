РВК запустила новые программы помощи технологическим компаниям

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) запустила новые программы поддержки компаний малого, среднего и крупного бизнеса, работающих по направлениям Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщил во вторник гендиректор компании Александр Повалко.

Программы предполагают возможность получения грантового и инвестиционного финансирования технологическими компаниями в размере до 500 миллионов рублей. "Единым окном" для доступа к таким программам поддержки станет цифровая платформа РВК. Ожидается, что до конца 2019 года на платформе будут зарегистрированы около 1 тысячи компаний, а в 2021 году их число должно возрасти до 2,5 тысячи.

"Основной фокус НТИ – российские технологические компании, способные завоевать значимые доли на новых глобальных рынках. Нас интересуют крупные проекты на стороне технологического бизнеса – продуктовые, технологические, инфраструктурные. Результатами таких проектов должны стать экспортные продажи, уникальные сервисы, прорывные разработки. Мы готовы помогать с привлечением инвестиций в такие проекты, а также оказывать грантовую поддержку их отдельным этапам", – сказал Повалко в ходе конференции РВК "Компании быстрого роста".

В зависимости от профиля компаний-соискателей программы разделены на четыре категории. Программа "Технологический прорыв НТИ" предназначена для малых и средних технологических компаний и научно-исследовательских центров. Для них предусмотрена грантовая и инвестиционная поддержка в размере до 165 миллионов рублей. Программа "Инфраструктура НТИ" нацелена на развитие инфраструктурных проектов для рынков НТИ – испытательных полигонов, инжиниринговых и сертификационных центров, библиотек данных, акселераторов. Она предусматривает возможность получения грантов и инвестиций в размере до 495 миллионов рублей.

В рамках программы "Спин-офф НТИ" будет поддерживаться создание новых бизнесов по направлениям НТИ на базе крупных технологических компаний; для них предусмотрено частичное субсидирование процентной ставки по целевым кредитам, вход в капитал проектных компаний (SPV) в размере до 495 миллионов рублей. Четвертая программа - "Экспорт НТИ" - предназначена для средних и крупных компаний на финальной стадии разработки и вывода на рынок экспортных продуктовых решений. Возможный формат поддержки – гранты и инвестиции до 495 миллионов рублей.