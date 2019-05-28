В Косово освободили задержанного россиянина

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Полиция Косово освободила россиянина Михаила Краснощекова, который входит в состав миссии ООН в Косово и Метохии.

Власти непризнанной республики заявили, что он мешал полиции проводить спецоперацию. Российский МИД назвал это задержание "вопиющиим актом".

О задержании россиянина сообщил сегодня президент Сербии Александр Вучич. По его словам, в 5:55 утра спецподразделения косовоалбанской полиции провели спецоперацию в районе, где проживают преимущественно сербы.

"Они вторглись на север Косово и Метохии с 73 машинами, в основном бронированными, и еще 50 ждут в южной части Косовска-Митровицы, еще 15 — на территории муниципалитета Сербица", — заявил Вучич.

Позже он уточнил, что всего задержаны 19 человек, в основном это косовские полицейские сербской национальности.

По данным сербских СМИ, в муниципалитете Зубин-Поток и северной части Косовска-Митровицы местные жители возводят на улицах баррикады, на улицах была слышная стрельба.

Директор канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич заявил, что косовоалбанская полиция действовала с жестокостью.

"Сербов и бошняков избивают, связывают и ведут как скот, пока Приштина в рамках акции якобы о борьбе с коррупцией подозреваемым албанцам присылает приглашения на разговор в полицию", — написал он в твиттере

Вучич приказал привести сербскую армию и спецназ МВД в полную боевую готовность.

За что задержали россиянина

В миссии ООН в Косово сообщили, что вместе с Краснощековым задержали еще одного их сотрудника. Оба они получили ранения и сейчас находятся в больнице. По данным сербских СМИ, есть и еще один раненый.

Президент Косово Хашим Тачи заявил, что полиция проводил акцию по борьбе с преступностью. "Задержаны должностные лица и граждане различных национальностей. Также был задержан один русский, который попытался помешать полиции в этой акции", — сказал он.

Позже стало известно, что россиянина освободили. Состояние его здоровья не раскрывается.

Реакция России

Посольство России в Сербии осудило действия косовских силовиков.

"Это крайне опасно и противоречит всем имеющимся договоренностям. Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте", — говорится в сообщении дипмиссии.

Российский МИД со своей стороны подчеркнул, что россиянина арестовали несмотря на то, что он обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. "Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки", — заявило ведомство.

Спецоперацию, проведенную косовоской полицией, в МИД рассматривают как очередную провокацию Приштины, направленную на устрашение и выдавливание неалбанского населения и установление контроля над этими районами силовым путем.

В министерстве напомнили, что в ходе диалога Белграда и Приштины при участии и поддержке Запада было достигнуто понимание, что косовский полицейский спецназ, вооруженный длинноствольным оружием, на сербонаселенный север входить не будет. "Тем не менее на протяжении последних лет это происходит снова и снова при полном попустительстве международных Сил для Косово, имеющих необходимый мандат Совета Безопасности ООН для обеспечения мира и безопасности в крае", — отметили в ведомстве.

Российские дипломаты подчеркнули, что сложившая ситуация стала прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США.

Косовские деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук", — заявили в МИД, обратив внимание на то, что что момент для вторжения был выбран не случайно — сразу после выступления Вучича в Народной скупщине, во время которого тот заявил, что пора "прекратить обманывать общественность" и признать потерю Косово, а также высказался за улучшение отношений с Приштиной.

МИД призвал международных покровителей Приштины "образумить косовоалбанских радикалов и предотвратить дальнейшее разрастание конфликта с непредсказуемыми последствиями".

Ситуация в Косово

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

В марте 2004-го косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

В феврале 2008 года албанские структуры Косово в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость. Республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.