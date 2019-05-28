Правительство утвердило новый состав ВАК

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК), председателем остался ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Предыдущий состав Комиссии в количестве 130 человек и состав президиума Комиссии в количестве 93 человека были утверждены распоряжением Правительства от 30 апреля 2016 года №841-р. Подписанным распоряжением утверждены новый состав Комиссии в количестве 139 человек и состав президиума Комиссии в количестве 84 человек. В утверждённом составе Комиссии 94 новых членов (68%). Председателем Комиссии назначен ректор Российского университета дружбы народов В.М. Филиппов", - говорится в распоряжении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минобрнауки, главным ученым секретарем стал заведующий кафедрой МГЮА, доктор юридических наук Игорь Мацкевич.

"Для обеспечения деятельности Комиссии по вопросам, связанным со сведениями, составляющими государственную тайну, в ее состав включены советник начальника управления регистрации и архивных фондов ФСБ России Василий Христофоров и член ЦИК России Борис Эбзеев. В этом составе 40 академиков РАН и 31 член-корреспондент РАН, что на 47% выше, чем было в предыдущем (в предыдущий состав комиссии входили 26 академиков РАН и 12 член-корреспондентов РАН)", - рассказали в министерстве.