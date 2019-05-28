Минфин Новой Зеландии сообщил о возможном взломе своих систем

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министерство финансов Новой Зеландии после сообщений о возможной утечке бюджетной информации заявило, что хакеры могли взломать его системы, в связи с чем ведомство обратилось в полицию.
Ранее лидер оппозиционной Национальной партии Новой Зеландии Саймон Бриджес сообщил, что партии стали известны ключевые детали бюджета, проект которого будет опубликован в четверг. В заявлении Бриджеса, которое приводится на сайте партии, отмечается, что проект бюджета показывает, что у государства "есть деньги на танки, но нет денег на учителей, есть деньги на деревья, но не на зубы (стоматологию - ред.)".
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"После утренних сообщений прессы о возможной утечке бюджетной информации казначейство собрало достаточно доказательств, указывающих на то, что его системы были преднамеренно и систематически взломаны. Министерство финансов обратилось в полицию по рекомендации Национального центра кибербезопасности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте новозеландского минфина.
Ведомство подчеркивает, что, как и планировалось, проект бюджета будет опубликован в четверг.
Лидер Национальной партии Бриджес заявил в Twitter, что его партия "действовала совершенно надлежащим образом". По словам Бриджеса, "когда выяснится, что произошло", глава минфина Грант Робертсон будет вынужден покинуть свой пост.