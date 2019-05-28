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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Шанхайский международный фестиваль кино и телевидения стартует 10 июня

Вчера, 16:08
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШанхай
Шанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 мая - Проект "Россия-Китай: главное". Международный фестиваль кино и телевидения, где поборются за призы 4000 кинолент из разных стран и регионов, пройдет в Шанхае с 10 по 24 июня.
За две недели определят достойных наград "Золотого кубка" и "Белой магнолии", а в 47 шанхайских кинотеатрах покажут 500 китайских и иностранных фильмов.

"Из этих 500 фильмов – 297 премьер, что составляет 60%. Яркой особенностью фестиваля в этом году станет разнообразие мероприятий, которые привлекут сотни знаменитостей и специалистов мировой киноиндустрии", - поделился подробностямизаместитель инспектора Госуправления по делам кинематографии Лу Лян.

Впервые будет организован показ фильмов пяти азиатских стран – Индонезии, Ирана, Таиланда, Индии и Японии. Замечательные азиатские фильмы из этих и других государств зрители смогут увидеть на Неделе кино "Одного пояса и одного пути".
"На этом кинофестивале иранские и таиландские кинематографисты, кроме представления своих фильмов, также собираются наладить сотрудничество с кинематографическими учреждениями Китая и других стран", - сказал замглавы отдела пропаганды Шанхайского горкома Ху Цзиньцзюнь.
Зрителей ожидает ретроспектива 14 классических фильмов, созданных в разные годы и посвященных 70-й годовщине образования Китайской Народной Республики. Они демонстрируют динамичное социально-экономическое развитие Китая за семь десятков лет.
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Список лауреатов китайской престижной телевизионной премии "Белая магнолия" огласят на телефестивале. В этом году в борьбе за премию приняли участие почти тысяча работ из 52 стран и регионов. В финал вышли 17 китайских и 10 иностранных телесериалов, 10 документальных фильмов, 10 мультфильмов и 15 эстрадных шоу, приводит данные замглавы отдела телесериалов Госуправления по делам радиовещания и телевидения Лю Мэйжу. "На церемонии присуждения наград в конкурсных номинациях на "Белая магнолия" 14 июня жюри в составе знаменитых китайских и зарубежных экспертов объявит список лауреатов", - добавил он.
Появившийся в 1993 году Шанхайский международный кинофестиваль– единственный в Китае класса "А". В результате развития на протяжении 20 с лишним лет событие стало одним из наиболее масштабных и влиятельных международных кинематографических мероприятий в Азии.
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Россия-Китай: ГлавноеШанхай
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