Искусственный интеллект воссоздал "правильный" финал "Игры престолов"

Зрители на трибунах перед показом заключительной серии сериала "Игра престолов" на стадионе "РЖД Арена" в Москве. Архивное фото

Зрители на трибунах перед показом заключительной серии сериала "Игра престолов" на стадионе "РЖД Арена" в Москве

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Разработчики искусственного интеллекта из Томска пришли к выводу, что в финальном сезоне сериала "Игра престолов" были нарушены законы логики. Об этом Разработчики искусственного интеллекта из Томска пришли к выводу, что в финальном сезоне сериала "Игра престолов" были нарушены законы логики. Об этом пишет РГ.

С помощью аппаратно-программного комплекса ученым удалось выяснить, что снятые серии были показаны не в том порядке, который планировался изначально.

Ученые считают, что создатели сериала намеренно пошли на этот шаг, чтобы избежать прямого цитирования сюжета последней книги Джорджа Мартина, над которой он все еще работает.

Так, если бы сюжет развивался без нарушений логики, вначале Дейнерис, узнавшая о намерении Серсеи напасть на нее после сражения с мертвыми, должна была бы развернуться и уничтожить Королевскую Гавань.

После этого Варис должен был бы устроить заговор против Дейнерис. В результате вскрывшегося заговора Вариса бы сожгли, а Сноу убил Дейнерис. Затем казнили бы Джона Сноу. В самом конце должна была идти битва живых против мертвых, во время которой Бран уничтожил бы Короля Ночи.

Ранее автор цикла "Песнь Льда и Пламени" заявил, что не уверен в том, что две последних книги серии будут повторять сюжет финала сериала. По его словам, при необходимости он добавит больше страниц, глав и сцен.

"Игра престолов" — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Р. Р. Мартина. Действие книг и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничает за господство над семью королевствами Вестероса.