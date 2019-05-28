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РИА Новости

Генерал Дрыманов приступил к изучению материалов дел

Вчера, 15:54
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлександр Дрыманов в Лефортовском суде Москвы
Александр Дрыманов в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Александр Дрыманов в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Бывший руководитель столичного главка СК РФ генерал Александр Дрыманов начал знакомиться с материалами дел, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Кобелев.
Дрыманов – один из нескольких высокопоставленных офицеров, задержанных ФСБ за взятки в рамках масштабной "зачистки" Следственного комитета. В начале мая Кобелев сообщил, что генералу предъявлено окончательное обвинение по двум эпизодам взяток.
"Предварительное следствие завершено. Начали знакомиться с материалами. Дело составляет несколько десятков томов", - сказал адвокат. По словам Кобелева, Дрыманову вменяется два эпизода взяточничества, вину он не признает.
По данным источника РИА Новости, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), который затем поделили. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч. Другими фигурантами этого эпизода являются бывший начальник Управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и экс-глава управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко.
Второй эпизод Дрыманова связан с получением им от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде на процессе Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем. Официально фабула дела не оглашалась, расследованием занималась ФСБ.
В апреле прошлого года Максименко был приговорен за два эпизода взяточничества, один из которых касался Кочуйкова, к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей. Никандров был приговорен к 5,5 годам колонии за взятку в 1 миллион долларов, в мае было удовлетворено его ходатайство об УДО.
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