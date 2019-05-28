Раненную ледорубом девочку доставят в Саратов на самолете

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Девочку, пострадавшую при нападении подростка с ледорубом в школе города Вольска Саратовской области, на самолете санавиации доставят в Саратов, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что 15-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник, по предварительным данным, сначала бросил под дверь учебного класса бутылку с зажигательной смесью, а затем ударил по голове 12-летнюю ученицу, предположительно, ледорубом. В областном минобразования сообщили, что подросток найден, с ним работают правоохранительные органы.

По данным минздрава области, девочка госпитализирована в реанимацию местной больницы с тяжелой травмой головы, ее состояние оценивалось как среднетяжелое. В районной администрации сообщали, что ребенка прооперировали и готовят к эвакуации.

"Да, самолет санавиации прибыл в Вольск, девочка будет доставлена в областной центр, где ей будет оказана вся специализированная помощь. В Вольске ей провели первичную хирургическую обработку ран", - рассказала собеседница агентства.