Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T15:48Z
https://ria.ru/20190528/1555019122.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Раненную ледорубом девочку доставят в Саратов на самолете

Вчера, 15:48
6799
САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Девочку, пострадавшую при нападении подростка с ледорубом в школе города Вольска Саратовской области, на самолете санавиации доставят в Саратов, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что 15-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник, по предварительным данным, сначала бросил под дверь учебного класса бутылку с зажигательной смесью, а затем ударил по голове 12-летнюю ученицу, предположительно, ледорубом. В областном минобразования сообщили, что подросток найден, с ним работают правоохранительные органы.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 13:34
СК завершил осмотр в школе, где подросток с ледорубом напал на девочку
По данным минздрава области, девочка госпитализирована в реанимацию местной больницы с тяжелой травмой головы, ее состояние оценивалось как среднетяжелое. В районной администрации сообщали, что ребенка прооперировали и готовят к эвакуации.
"Да, самолет санавиации прибыл в Вольск, девочка будет доставлена в областной центр, где ей будет оказана вся специализированная помощь. В Вольске ей провели первичную хирургическую обработку ран", - рассказала собеседница агентства.
По словам источника РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, нападавший подросток состоял на учете у психиатра и учился плохо.
5227259
Обсудить 2
Саратовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике
В России изменились правила обязательного медстрахования
РИА
Новости
Керченский пролив
В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
СК завершил осмотр в школе, где подросток с ледорубом напал на девочку
Глава Нацсобрания Южной Кореи пригласил Путина выступить в парламенте
Лента
новостей
Операция по задержанию криминального авторитета в Томске
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Хашим Тачи
Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН
Проект храма Казанской иконы Богоматери в Вестеросе
РПЦ откроет храм в Вестеросе
Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
Климатолог предупредил об угрозе торнадо и смерчей в Москве
Полис ОМС
Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования
Фернандо Вальдеррама Пареха
Посла Испании вызвали в МИД России
В саратовской школе подросток ударил девочку ледорубом
Мороженое в вафельном стаканчике
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Шойгу прибыл на переговоры в Таджикистан
Cторублевые купюры
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:24В Новосибирской области проведут проверки после гибели девочки на стройке
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
05:27Доходы Венесуэлы от экспорта нефти в 2018 году снизились на 5,6%
05:25Россельхознадзор рассказал об интересе Аргентины к российскому мясу дичи
05:22В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
05:17Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года превысила сто тысяч процентов
05:14Глава Россельхознадзора оценил риск появления африканской чумы свиней в ДФО
Лента новостейМолния