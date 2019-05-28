В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Вильнюсе задержали шеф-редактора В Вильнюсе задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Об этом он сам сообщил РИА Новости по телефону.

Журналист прибыл в литовскую столицу в командировку, однако выйти из аэропорта ему не дали.

"Задержан с формулировкой "угроза национальной безопасности", закрыт въезд в страну на пять лет", — рассказал Касем.

По его словам, представители Литвы предпочли не упоминать, что произошло задержание, и назвали это "выяснением обстоятельств".

Касем рассказал также, что его задержали в аэропорту на шесть часов. Сперва сотрудники пограничной службы проверили все его вещи, заставили снять всю верхнюю одежду.

"Это была полная, доскональная проверка", — сказал журналист.

Кроме того, у него отобрали телефон, а когда он получил его назад, то увидел, что там открыты его личные фотографии и все документы. Один из сотрудников — как предполагает журналист, из Департамента государственной безопасности — долго беседовал с ним, задавал вопросы о его деятельности, интересовался, кто из литовцев работает на Sputnik.

В итоге Касема отвели в помещение, где находились нелегальные мигранты, где он провел еще какое-то время.

"Довольно чистое помещение, похожее на общежитие, видеокамера там стояла, пользоваться телефоном запретили. Нужно было купить билет в Ригу, чтобы меня оттуда выпустили. Я не ел, воду мне давали только из-под крана. Один раз отвели покурить. Поместили в такое помещение, где за стенкой было слышно, что происходит в зоне duty-free", — рассказал журналист.

В 16:00, по словам Касема, его выпустили, он уже покинул Литву.

Журналист также сообщил, что представители литовских властей заявили, что если он уволится с работы, то срок запрета на въезд в Литву могут пересмотреть.

Задержание Касема прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 24" . По ее словам, шеф-редактор Sputnik Литва занимается журналистской деятельностью, больше ничем.

Она добавил, что российским СМИ в Прибалтике работать практически невозможно, так как сотрудников вызывают в спецслужбы, устраивают опросы и следят за ними.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств.