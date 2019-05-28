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РИА Новости
Медиавойны

В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва

Вчера, 15:38
19241
© SputnikШеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
© Sputnik
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Вильнюсе задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Об этом он сам сообщил РИА Новости по телефону.
Журналист прибыл в литовскую столицу в командировку, однако выйти из аэропорта ему не дали.

"Задержан с формулировкой "угроза национальной безопасности", закрыт въезд в страну на пять лет", — рассказал Касем.

По его словам, представители Литвы предпочли не упоминать, что произошло задержание, и назвали это "выяснением обстоятельств".
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Касем рассказал также, что его задержали в аэропорту на шесть часов. Сперва сотрудники пограничной службы проверили все его вещи, заставили снять всю верхнюю одежду.
"Это была полная, доскональная проверка", — сказал журналист.
Кроме того, у него отобрали телефон, а когда он получил его назад, то увидел, что там открыты его личные фотографии и все документы. Один из сотрудников — как предполагает журналист, из Департамента государственной безопасности — долго беседовал с ним, задавал вопросы о его деятельности, интересовался, кто из литовцев работает на Sputnik.
В итоге Касема отвели в помещение, где находились нелегальные мигранты, где он провел еще какое-то время.
"Довольно чистое помещение, похожее на общежитие, видеокамера там стояла, пользоваться телефоном запретили. Нужно было купить билет в Ригу, чтобы меня оттуда выпустили. Я не ел, воду мне давали только из-под крана. Один раз отвели покурить. Поместили в такое помещение, где за стенкой было слышно, что происходит в зоне duty-free", — рассказал журналист.
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В 16:00, по словам Касема, его выпустили, он уже покинул Литву.
Журналист также сообщил, что представители литовских властей заявили, что если он уволится с работы, то срок запрета на въезд в Литву могут пересмотреть.
Задержание Касема прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 24". По ее словам, шеф-редактор Sputnik Литва занимается журналистской деятельностью, больше ничем.
Она добавил, что российским СМИ в Прибалтике работать практически невозможно, так как сотрудников вызывают в спецслужбы, устраивают опросы и следят за ними.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств.
Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, как отмечают в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Более подробный рассказ Марата Касема читайте на сайте Sputnik Литва >>
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Популярные комментарии
это пример для России так и надо нам поступать со всеми кто против че то пишет или говорит
28 мая, 15:47
Артем Манукян
2110105
Извините, но сегодняшний лимит по озабоченностям исчерпан Косово. Приходите завтра. Всего хорошего, МИД России.
28 мая, 16:13
no no
3300015
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