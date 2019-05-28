Китайских туристов, попавших в ДТП в Приморье, поселили в гостиницу

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Туристы из КНР, которые попали в ДТП в Уссурийске, размещены в гостинице, сообщает администрация Приморья.

Ранее в пресс-службе управления МВД региона РИА Новости сообщили, что при опрокидывании автобуса с китайскими туристами погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Всех пострадавших отвезли в больницу. По данным департамента здравоохранения, в лечебном учреждении остается один гражданин КНР – он в реанимации. Остальных отпустили после оказания помощи.

"В настоящее время 38 представителей тургруппы из Китая - пассажиры перевернувшегося автобуса - размещены в одной из гостиниц Уссурийска. Гражданам КНР оказана вся необходимая помощь, созданы условия для их комфортного пребывания", - говорится в сообщении.

По данным администрации, три человека еще находятся в медучреждении. Представитель пресс-службы администрации уточнил, что всего в автобусе было 43 китайских туриста. С гражданами КНР находится представитель принимающей стороны, представители администрации Приморского края, а также представители рабочей группы по туризму из Суйфэньхэ.

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