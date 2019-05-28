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РИА Новости

Глава миссии ООН в Косово призвал освободить задержанных сотрудников

Вчера, 15:36
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© AP Photo / Visar KryeziuОперация спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
© AP Photo / Visar Kryeziu
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Глава миссии ООН в Косово (УНМИК, МООНК) Захир Танин призвал власти самопровозглашенной республики освободить задержанных во вторник сотрудников ООН.
Во вторник рано утром спецподразделения косовоалбанской полиции провели спецоперацию на севере Косово, где проживают преимущественно сербы. Были задержаны два десятка человек, в том числе гражданин РФ, сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, УНМИК) Михаил Краснощеков. Миссия сообщила, что двое ее сотрудников доставлены в больницу с полученными при задержании ранениями.
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"Специальный представитель генсека ООН в Косово Захир Танин призвал к немедленному освобождению сотрудников миссии ООН, отметив, что причинение вреда сотрудникам ООН вызовет правовую и дипломатическую реакцию на высочайшем уровне", - сообщила миссия.
"Призываю все стороны к соблюдению принципов законности и достоинства для жизни и свободы всех, и помочь возвращению мира и стабильности на этой территории", - цитирует пресс-служба Танина.
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Задержание россиянина в КосовоКосовоООНРоссияВ мире
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