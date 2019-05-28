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РИА Новости

Черногория не планирует прекращать дипломатические отношения с Россией

Вчера, 15:30
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Черногории Душко Маркович
Премьер-министр Черногории Душко Маркович
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Черногории Душко Маркович. Архивное фото
БЕЛГРАД, 28 мая — РИА Новости. Черногория не будет прекращать дипломатических отношений с Россией после приговора российским гражданам, заявил во вторник премьер-министр страны Душко Маркович в ходе выступления в парламенте.
Тем самым он ответил на вопрос депутата из оппозиционного "Демократического фронта" Небойши Медоевича о том, что будет делать правительство после вынесения приговора двум гражданам России по делу о попытке путча на выборах 16 октября 2016 года.
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"Правительство Черногории не прервет дипломатических отношений с Российской Федерацией, а будет терпеливо и рассудительно стремиться поднять отношения на более высокий уровень", — цитирует пресс-служба правительства заявление Марковича перед депутатами.

Суд Черногории 9 мая приговорил заочно к 15 и 12 годам лишения свободы двух граждан России Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова. В обвинительном заключении говорилось, что двое бывших работников спецслужб возглавили преступную организацию в целях проведения вооруженного переворота в Черногории и приведения к власти оппозиционного "Демократического фронта" (ДФ) ради противодействия вступлению Черногории в НАТО. Различные тюремные сроки получили и остальные десять обвиняемых.
Официальные представители России ранее называли обвинения о причастности Москвы к попытке путча голословными.
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