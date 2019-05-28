Посол Ирака в России прокомментировал предложение Ирана о ненападении

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади, комментируя то, как его страна относится к предложению Ирана о ненападении между странами Персидского залива, сказал, что иракское правительство поддержит любые соглашения, которые поддерживают стабильность в регионе, при этом изучает международные соглашения с точки зрения своих интересов.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Ирак предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении на фоне сложной обстановки вокруг залива.
По словам посла, внешняя политика Ирака направлена на укрепление мира и неучастие в различных блоках, поддержку диалога. Он добавил, что у Ирака и Ирана глубокие исторические отношения.
"Мы поддерживаем все усилия по укреплению мира. Мы за стабильность. Иракское правительство изучает все договоры, все международные соглашения с точки зрения своих интересов, интересов региона. И любое соглашение, которое будет в интересах всех, Ирак безусловно его поддержит. Все соглашения, которые поддерживают стабильность в регионе, которые способствуют недопущению войны, они, конечно, получат от нас всякую поддержку", - сказал иракский посол в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".
Как отмечал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, Тегеран, предлагая подписать договор о ненападении, хочет устранить любую возможную напряженность в Персидском заливе и разногласия между странами региона.
В последнее время наблюдается обострение ситуации вокруг Персидского залива и Ирана, в том числе США сосредоточили в заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США", нацеленный на защиту американских интересов.