Посол Ирака в России прокомментировал предложение Ирана о ненападении

"Мы поддерживаем все усилия по укреплению мира. Мы за стабильность. Иракское правительство изучает все договоры, все международные соглашения с точки зрения своих интересов, интересов региона. И любое соглашение, которое будет в интересах всех, Ирак безусловно его поддержит. Все соглашения, которые поддерживают стабильность в регионе, которые способствуют недопущению войны, они, конечно, получат от нас всякую поддержку", - сказал иракский посол в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".