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РИА Новости

В Италии арестовали мужчину, заложившего бомбу у отделения партии "Лига"

Вчера, 15:28
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РИМ, 28 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская полиция арестовала беглого испанского анархиста Хуана Антонио Сорроче, обвиняющегося в попытке теракта у одного из отделений правящей партии "Лига" в северной провинции Тревизо в августе прошлого года.
Экстремист находился в бегах с весны 2017 года после того, как суд Турина приговорил его к году и девяти месяцам заключения. В январе этот срок в совокупности заменили на шесть лет и один месяц тюрьмы.
Считается, что Хуан Антонио Сорроче установил взрывное устройство у офиса правой "Лиги" в городе Виллорба, он же был организатором преступления. Кроме разорвавшейся бомбы у отделения обнаружено несработавшее взрывное устройство, позднее обезвреженное. Преступника удалось найти благодаря ДНК-экспертизе следов, оставленных им на бомбе.
Арест произведен на прошлой неделе в провинции Брешия, говорится в сообщении государственной полиции. 42-летнему мужчине предстоит ответить по статьям о террористическом акте и покушении на массовое убийство.
Задержание
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