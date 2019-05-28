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РИА Новости

Летний бассейн в парке "Сокольники" в Москве открылся раньше срока

Вчера, 15:24
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Летний бассейн в парке "Сокольники" в Москве открыли раньше срока из-за аномальной жары, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорпарка.
"В парке "Сокольники" начал работать летний бассейн. Москвичи могут поплавать под открытым небом и позагорать на шезлонге. По плану бассейн должны были запустить с 1 июня, но из-за аномальной жары решили перенести открытие на 28 мая", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе также добавии, что "The Бассейн" - это целый комплекс для летнего отдыха: на территории находятся два бассейна (для взрослых и для детей), детская площадка и кафе. Бассейн будет открыт до конца августа, пока позволит погода, и будет работать с 10.00 до 22.00.
Ранее сообщалось, что вторник 28 мая стал самым теплым днем с начала 2019 года, температура в столице на 14.00 составила 27,1.
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