Летний бассейн в парке "Сокольники" в Москве открылся раньше срока

"В парке "Сокольники" начал работать летний бассейн. Москвичи могут поплавать под открытым небом и позагорать на шезлонге. По плану бассейн должны были запустить с 1 июня, но из-за аномальной жары решили перенести открытие на 28 мая", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также добавии, что "The Бассейн" - это целый комплекс для летнего отдыха: на территории находятся два бассейна (для взрослых и для детей), детская площадка и кафе. Бассейн будет открыт до конца августа, пока позволит погода, и будет работать с 10.00 до 22.00.