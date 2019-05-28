В Москве открылся Музей русского зарубежья

"Сегодня мы с вами открываем готовый музей с оборудованием, с экспозицией, со всеми необходимыми возможностями для его полноценного существования... По самым скромным оценкам мы ожидаем, что уже в этом году сюда придут около ста тысяч человек", - рассказал на церемонии открытия Кибовский.