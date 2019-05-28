Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T15:23Z
https://ria.ru/20190528/1555016252.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155502/51/1555025161_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_4923fd49ea6dac7532792f1f47f5e377.jpg
РИА Новости
Культура

В Москве открылся Музей русского зарубежья

Вчера, 15:23
913
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМосквичи и гости столицы во время открытия Музея русского зарубежья в Москве. 28 мая 2019
Москвичи и гости столицы во время открытия Музея русского зарубежья в Москве. 28 мая 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Музей русского зарубежья открылся в Москве на базе Дома русского зарубежья имени А. Солженицына, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии открытия музея приняли участие, в том числе, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, общественный деятель, вдова писателя Наталья Солженицына, советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, а также представители русского зарубежья.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники церемонии открытия Музея русского зарубежья в Москве. 28 мая 2019
Участники церемонии открытия Музея русского зарубежья в Москве. 28 мая 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участники церемонии открытия Музея русского зарубежья в Москве. 28 мая 2019
"Сегодня мы с вами открываем готовый музей с оборудованием, с экспозицией, со всеми необходимыми возможностями для его полноценного существования... По самым скромным оценкам мы ожидаем, что уже в этом году сюда придут около ста тысяч человек", - рассказал на церемонии открытия Кибовский.
Постоянная экспозиция Дома русского зарубежья имени Солженицына "Русское зарубежье. Пути и судьбы" посвящена истории русской эмиграции. Она расположится на двух этажах нового четырехэтажного здания. Первый этаж посвящен теме "В послании: русская эмиграция - миру", второй - "В изгнании: первая волна русской эмиграции".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии открытия Музея русского зарубежья в Москве. 28 мая 2019
Вчера, 14:26
Лавров отметил потенциал соотечественников за рубежом для развития России
Открывается экспозиция предысторией русской эмиграции. Посетители узнают о разных этапах становления пореволюционной русской эмиграции, ее становлении и развитии. В этом им помогут музейные реликвии, архивные документы, типологические объекты, инсталляции, мультимедийный контент, видео- и аудиопрограммы. Гости узнают историю знаменитого "Философского парохода", увидят предметы, выставляемые в рамках музейного пространства впервые, среди которых фрагмент вязаного пледа, принадлежавшего цесаревичу Алексею, фотоальбом с легендарной яхты "Штандарт" из семьи Боткиных, подлинные рисунки будущего императора Александра II форм одежды русской гвардии эпохи и многое другое.
Всего в музее представлено более 1,2 тысячи подлинных экспонатов, переданных в дар Дому русского зарубежья русскими эмигрантами "первой волны" или их потомками.
Отдельная витрина посвящена работе Солженицына по сохранению наследия русской эмиграции.
1110012
Обсудить 2
КультураВладимир ТолстойСергей ЛавровАлександр КибовскийМосква
Рекомендуем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии открытия Музея русского зарубежья в Москве. 28 мая 2019
Лавров отметил потенциал соотечественников за рубежом для развития России
РИА
Новости
Премьер-министр Черногории Душко Маркович
Черногория не планирует прекращать дипломатические отношения с Россией
США передали Ливану ответ Израиля по определению границ
В Италии арестовали мужчину, заложившего бомбу у отделения партии "Лига"
Лента
новостей
В Москве начался суд над сыном генерала ФСБ по делу о продаже наркотиков
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза оценил негативную реакцию на участие россиян в украинских проектах
Суд в Мексике распорядился арестовать экс-главу нефтегазовой компании Pemex
Проект храма Казанской иконы Богоматери в Вестеросе
РПЦ откроет храм в Вестеросе
Девушка на Крымской набережной в Москве
Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва
Базилика Святого Петра в Ватикане
Ученые представили в Ватикане первое исследование психики атеистов
Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель разочаровалась в преемнице, сообщили СМИ
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Южная Корея оценила вклад России в мирный процесс на Корейском полуострове
Бахчисарай сегодня
Названы самые популярные малые города России для отдыха летом
ТВ-пульт
Во Владимирской области начали получать помощь по переходу на "цифру"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:29Утверждена новая редакция положения об экспертном совете при правительстве
07:24В Новосибирской области проведут проверки после гибели девочки на стройке
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
05:27Доходы Венесуэлы от экспорта нефти в 2018 году снизились на 5,6%
05:25Россельхознадзор рассказал об интересе Аргентины к российскому мясу дичи
05:22В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
05:17Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года превысила сто тысяч процентов
Лента новостейМолния