В Москве открылся Музей русского зарубежья

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Музей русского зарубежья открылся в Москве на базе Дома русского зарубежья имени А. Солженицына, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии открытия музея приняли участие, в том числе, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, общественный деятель, вдова писателя Наталья Солженицына, советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, а также представители русского зарубежья.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники церемонии открытия Музея русского зарубежья в Москве. 28 мая 2019
Участники церемонии открытия Музея русского зарубежья в Москве. 28 мая 2019
"Сегодня мы с вами открываем готовый музей с оборудованием, с экспозицией, со всеми необходимыми возможностями для его полноценного существования... По самым скромным оценкам мы ожидаем, что уже в этом году сюда придут около ста тысяч человек", - рассказал на церемонии открытия Кибовский.
Постоянная экспозиция Дома русского зарубежья имени Солженицына "Русское зарубежье. Пути и судьбы" посвящена истории русской эмиграции. Она расположится на двух этажах нового четырехэтажного здания. Первый этаж посвящен теме "В послании: русская эмиграция - миру", второй - "В изгнании: первая волна русской эмиграции".
Открывается экспозиция предысторией русской эмиграции. Посетители узнают о разных этапах становления пореволюционной русской эмиграции, ее становлении и развитии. В этом им помогут музейные реликвии, архивные документы, типологические объекты, инсталляции, мультимедийный контент, видео- и аудиопрограммы. Гости узнают историю знаменитого "Философского парохода", увидят предметы, выставляемые в рамках музейного пространства впервые, среди которых фрагмент вязаного пледа, принадлежавшего цесаревичу Алексею, фотоальбом с легендарной яхты "Штандарт" из семьи Боткиных, подлинные рисунки будущего императора Александра II форм одежды русской гвардии эпохи и многое другое.
Всего в музее представлено более 1,2 тысячи подлинных экспонатов, переданных в дар Дому русского зарубежья русскими эмигрантами "первой волны" или их потомками.
Отдельная витрина посвящена работе Солженицына по сохранению наследия русской эмиграции.