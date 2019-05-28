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РИА Новости

Госдума поддержала проект о реестре лиц, которым запрещено усыновлять детей

Вчера, 15:12
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© РИА Новости / Владимир ПесняКандидаты в приемные родители знакомятся с воспитанником одного из детских домов
Кандидаты в приемные родители знакомятся с воспитанником одного из детских домов
© РИА Новости / Владимир Песня
Кандидаты в приемные родители знакомятся с воспитанником одного из детских домов. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Государственная дума во вторник приняла в первом чтении законопроект о создании в России реестра лиц, которым запрещено быть усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей.
"Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" в части создания реестра лиц, лишенных родительских прав или отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей или в отношении которых отменено усыновление по вине усыновителя, и включения данного реестра в банк данных", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, инициированному правительством.
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Отмечается, что в данный реестр в том числе будут включаться родители, например восстановленные в родительских правах, хотя, согласно Семейному кодексу, они могут быть усыновителями.
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