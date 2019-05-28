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РИА Новости

В Косово госпитализировали российского сотрудника миссии ООН

Вчера, 15:10
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© AFP 2019 / Armend NimaniСотрудник спецподразделения косовской полиции во время операции близ Митровицы. 28 мая 2019
Сотрудник спецподразделения косовской полиции во время операции близ Митровицы. 28 мая 2019
© AFP 2019 / Armend Nimani
БЕЛГРАД, 28 мая - РИА Новости. Российского сотрудника миссии ООН (УНМИК), задержанного косовской полицией, доставили в больницу, сообщили в организации.
Также помощь потребовалась еще одному сотруднику миссии.
"УНМИК следит с большой озабоченностью за развитием ситуации на севере Косово сегодня, включая задержание двух сотрудников миссии ООН во время акции полиции Косово", - отметили в ООН.
Во вторник утром сотрудники ROSU (спецназ косовского МВД) вторглись на территорию населенных сербами муниципалитетов на севере самопровозглашенной республики.
Были задержаны около 30 человек, в том числе сотрудник миссии ООН в Косово, гражданин России Михаил Краснощеков.
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В Москве резко осудили задержание россиянина. В МИД потребовали от миссии ООН предоставить исчерпывающую информацию по случившемуся, а также предпринять усилия для освобождения Краснощекова.
Кроме того, в Москве поведение косоваров назвали прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США.

Ситуация в Косово

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.
В марте 2004-го косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
В феврале 2008 года албанские структуры Косово в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость. Республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.
Спустя три года Белград под давлением Брюсселя и для сближения с Евросоюзом был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами. Сейчас диалог приостановлен.
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"Без ведома хозяев это не делается". В Косово задержан гражданин РФКосовская полиция задержала гражданина РФ, который входит в состав миссии ООН, сообщили в Белграде и Приштине. Эксперт Георгий Федоров в эфире радио Sputnik высказал уверенность, что это задержание ‒ не случайность.
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ООНЗадержание россиянина в КосовоКосовоВ мире
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