В Косово госпитализировали российского сотрудника миссии ООН

БЕЛГРАД, 28 мая - РИА Новости. Российского сотрудника миссии ООН (УНМИК), задержанного косовской полицией, доставили в больницу, сообщили в организации.

Также помощь потребовалась еще одному сотруднику миссии.

"УНМИК следит с большой озабоченностью за развитием ситуации на севере Косово сегодня, включая задержание двух сотрудников миссии ООН во время акции полиции Косово", - отметили в ООН.

Во вторник утром сотрудники ROSU (спецназ косовского МВД) вторглись на территорию населенных сербами муниципалитетов на севере самопровозглашенной республики.

Были задержаны около 30 человек, в том числе сотрудник миссии ООН в Косово, гражданин России Михаил Краснощеков.

В Москве резко осудили задержание россиянина. В МИД потребовали от миссии ООН предоставить исчерпывающую информацию по случившемуся, а также предпринять усилия для освобождения Краснощекова.

Кроме того, в Москве поведение косоваров назвали прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США.

Ситуация в Косово

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

В марте 2004-го косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

В феврале 2008 года албанские структуры Косово в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость. Республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.