В Косово госпитализировали российского сотрудника миссии ООН

БЕЛГРАД, 28 мая - РИА Новости. Российского сотрудника миссии ООН (УНМИК), задержанного косовской полицией, доставили в больницу, сообщили в организации.
Также помощь потребовалась еще одному сотруднику миссии.
"УНМИК следит с большой озабоченностью за развитием ситуации на севере Косово сегодня, включая задержание двух сотрудников миссии ООН во время акции полиции Косово", - отметили в ООН.
Во вторник утром сотрудники ROSU (спецназ косовского МВД) вторглись на территорию населенных сербами муниципалитетов на севере самопровозглашенной республики.
Были задержаны около 30 человек, в том числе сотрудник миссии ООН в Косово, гражданин России Михаил Краснощеков.
Вчера, 12:14"Балканы быстро воспламеняются". Вучич привел армию в полную боеготовностьПрезидент Сербии Александр Вучич приказал привести армию и спецназ в полную боевую готовность в связи с обстановкой на севере Косово, сообщили СМИ. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
В Москве резко осудили задержание россиянина. В МИД потребовали от миссии ООН предоставить исчерпывающую информацию по случившемуся, а также предпринять усилия для освобождения Краснощекова.
Кроме того, в Москве поведение косоваров назвали прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США.
Ситуация в Косово
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.
В марте 2004-го косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
В феврале 2008 года албанские структуры Косово в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость. Республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.
Спустя три года Белград под давлением Брюсселя и для сближения с Евросоюзом был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами. Сейчас диалог приостановлен.