Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года

Девушка на Крымской набережной в Москве

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вторник, 28 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала текущего года, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро татьяна Позднякова.

"В 14.00 на станции ВДНХ температура воздуха была 27,1 градуса, и это, действительно, самый теплый день с начала года", - сказала Позднякова.

По ее словам, в течение дня температура будет еще расти.

Кроме того, синоптик отметила, что предыдущий рекорд тепла в текущем году был зафиксирован 22 мая, максимальная температура воздуха в столице составила 26,4 градуса.