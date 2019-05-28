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РИА Новости

Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года

Вчера, 15:06
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушка на Крымской набережной в Москве
Девушка на Крымской набережной в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вторник, 28 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала текущего года, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро татьяна Позднякова.
"В 14.00 на станции ВДНХ температура воздуха была 27,1 градуса, и это, действительно, самый теплый день с начала года", - сказала Позднякова.
По ее словам, в течение дня температура будет еще расти.
Кроме того, синоптик отметила, что предыдущий рекорд тепла в текущем году был зафиксирован 22 мая, максимальная температура воздуха в столице составила 26,4 градуса.
А для 28 мая рекордным остается показатель 2007 года, температура в тот день составила 33,2 градуса.
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