РЖД запускает пилотный проект детского купе

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД), запускает новый сервис с более комфортными условиями поездки для пассажиров с детьми - детское купе, говорится в сообщении компании.

Дизайн интерьера такого купе разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Нижние места обеспечены специальными устройствами для защиты ребенка от падения. Кроме того, в купе предусмотрены настольные игры и игрушки, чтобы разнообразить досуг детей в пути.

"Пилотный проект "детского купе" реализован в купейных вагонах поезда № 109В/109С сообщением Москва – Анапа (места с первого по четвертое каждого купейного вагона). В первый рейс состав поезда с купе для проезда пассажиров с детьми отправится из Москвы 22 августа и будет курсировать до 27 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Приобрести билеты в детское купе можно уже сейчас в железнодорожных кассах, на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". При покупке электронного билета на схеме вагона детское купе обозначено специальным знаком. Стоимость билетов такая же, как в другие купе тех же вагонов.