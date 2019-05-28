Косовская полиция задержала 19 человек, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово в ходе силовой акции на севере края, по последним данным, заключили под стражу 19 человек, сообщил президент Сербии Александр Вучич парламенту.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась во вторник в 5.55 (6.55 мск). Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях. Первоначально сообщалось о 22 задержанных сербах и гражданине РФ – сотруднике миссии ООН, столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе. Как минимум трое человек пострадали, в том числе журналист. Президент Сербии отдал приказ привести армию и МВД в полную боевую готовность.

"По последней информации, под стражей в южной части Косовска-Митровицы находятся сейчас 19 человек. Ранее у нас были сведения о большем числе лиц, но речь шла о большем числе обысков, а теперь имеем подтвержденную цифру", - заявил Вучич депутатам.

По его словам, столько же полицейских албанской национальности в рамках акции Приштины получили повестку на разговор, при том что сербы в полиции самопровозглашенной республики составляют не более 6,9% от общего числа сотрудников.

"Это 13 к одному, такая это демократия. Или сербы в 13 раз большие преступники, чем албанцы. И косовский вице-премьер Фатмир Лимай заявил, что это страшный удар по преступности на севере. Что сказать, если Лимай говорит об ударе по преступности?!" - подчеркнул Вучич.

Косовский президент Хашим Тачи и его влиятельный дядя Азем Сулья, премьер Рамуш Харадинай, вице-премьер Фатмир Лимай, спикер парламента Кадри Весели, депутат и брат премьера Даут Харадинай, как и многие другие члены победившей на парламентских выборах в Косово в июне 2017 года коалиции, являются ветеранами Освободительной армии Косово и считаются Белградом военными преступниками и вероятными обвиняемыми Специальной международной прокуратуры в Гааге.