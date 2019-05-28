Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T15:06Z
https://ria.ru/20190528/1555012661.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155500/80/1555008045_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0bda9e2a57a7db04d156f9bae480eabc.jpg
РИА Новости

Косовская полиция задержала 19 человек, заявил Вучич

Вчера, 14:58
372
© AP Photo / Visar KryeziuОперация спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
© AP Photo / Visar Kryeziu
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово в ходе силовой акции на севере края, по последним данным, заключили под стражу 19 человек, сообщил президент Сербии Александр Вучич парламенту.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась во вторник в 5.55 (6.55 мск). Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях. Первоначально сообщалось о 22 задержанных сербах и гражданине РФ – сотруднике миссии ООН, столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе. Как минимум трое человек пострадали, в том числе журналист. Президент Сербии отдал приказ привести армию и МВД в полную боевую готовность.
Хашим Тачи
Вчера, 14:10
Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН
"По последней информации, под стражей в южной части Косовска-Митровицы находятся сейчас 19 человек. Ранее у нас были сведения о большем числе лиц, но речь шла о большем числе обысков, а теперь имеем подтвержденную цифру", - заявил Вучич депутатам.
По его словам, столько же полицейских албанской национальности в рамках акции Приштины получили повестку на разговор, при том что сербы в полиции самопровозглашенной республики составляют не более 6,9% от общего числа сотрудников.
"Это 13 к одному, такая это демократия. Или сербы в 13 раз большие преступники, чем албанцы. И косовский вице-премьер Фатмир Лимай заявил, что это страшный удар по преступности на севере. Что сказать, если Лимай говорит об ударе по преступности?!" - подчеркнул Вучич.
Косовский президент Хашим Тачи и его влиятельный дядя Азем Сулья, премьер Рамуш Харадинай, вице-премьер Фатмир Лимай, спикер парламента Кадри Весели, депутат и брат премьера Даут Харадинай, как и многие другие члены победившей на парламентских выборах в Косово в июне 2017 года коалиции, являются ветеранами Освободительной армии Косово и считаются Белградом военными преступниками и вероятными обвиняемыми Специальной международной прокуратуры в Гааге.
Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции в Белграде
Вчера, 12:14
"Балканы быстро воспламеняются". Вучич привел армию в полную боеготовностьПрезидент Сербии Александр Вучич приказал привести армию и спецназ в полную боевую готовность в связи с обстановкой на севере Косово, сообщили СМИ. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
001063
Обсудить 0
Задержание россиянина в КосовоАлександр ВучичХашим ТачиКосовоООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Сотрудник спецподразделения косовской полиции во время операции близ Митровицы. 28 мая 2019
В Косово госпитализировали российского сотрудника миссии ООН
РИА
Новости
Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз Нофаль на пресс-конференции по итогам консультативной встречи представителей палестинских организаций, движений и фронтов. 13 февраля 2019
Палестина отвергла "сделку века" США по урегулированию конфликта с Израилем
Хашим Тачи
Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН
США передали Ливану ответ Израиля по определению границ
Лента
новостей
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
МИД назвал задержание россиянина в Косово провокацией
Премьер-министр Черногории Душко Маркович
Черногория не планирует прекращать дипломатические отношения с Россией
Сотрудники береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе
России не нужны международные арбитры в Керченском проливе, заявили в ГД
Задержанный российский сотрудник миссии ООН в Косово ранен, сообщили СМИ
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
В Косово освободили раненого российского сотрудника миссии ООН
Посол Ирана в Российской Федерации Мехди Санаи
Дипломат назвал сделку США по конфликту Израиля и Палестины "позором века"
Константин Косачев
Косачев прокомментировал обострение ситуации в Косово
Базилика Святого Петра в Ватикане
Ученые представили в Ватикане первое исследование психики атеистов
Здание министерства иностранных дел РФ
МИД рассматривает обострение ситуации в Косово как провокацию Приштины
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
Глава миссии ООН в Косово призвал освободить задержанных сотрудников
На севере Косово была слышна стрельба, сообщают СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:29Утверждена новая редакция положения об экспертном совете при правительстве
07:24В Новосибирской области проведут проверки после гибели девочки на стройке
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
05:27Доходы Венесуэлы от экспорта нефти в 2018 году снизились на 5,6%
05:25Россельхознадзор рассказал об интересе Аргентины к российскому мясу дичи
05:22В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
05:17Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года превысила сто тысяч процентов
Лента новостейМолния