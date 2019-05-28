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РИА Новости

России не нужны международные арбитры в Керченском проливе, заявили в ГД

Вчера, 14:58
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудники береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе
Сотрудники береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сотрудники береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Статус Керченского пролива определен как территория, на которую распространяется исключительно суверенитет России, международным арбитрам здесь не место, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о намерении Киева добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса. По словам дипломата, это снимет в том числе вопросы правовой неопределенности пролива, а также "вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего".
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"Статус Керченского пролива окончательно определен после воссоединение Крыма с Россией. Здесь распространяется исключительно суверенитет Российской Федерации, поэтому никаким международным арбитрам здесь нет места. Иностранным военным кораблям не место в наших территориальных водах", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, киевским властям стоит занять более конструктивную позицию по Керченскому проливу и все вопросы, связанные с прохождением украинских военных кораблей, должны решаться исключительно в формате двухсторонних переговоров.
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Международно-правовой статус Азовского моря определен договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году. Согласно документу, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.
Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.
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Михаил ШереметГосдума РФРоссияУкраинаПолитика
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