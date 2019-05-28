Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по "Силе Сибири"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

"Китайские партнеры выражают крайнюю заинтересованность в дополнительных объемах, окончательно мы не сформировали цифру этих объемов и, естественно, не договорились по цене. Таких договоренностей мы ожидаем в ближайшее время и надеемся, что можем порадовать наших инвесторов потенциальным увеличением объемов поставок по "Силе Сибири", - сообщила Бурмистрова на пресс-конференции: "Газпром" на Востоке России, выход на рынки стран АТР.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по так называемому восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться с 1 декабря 2019 года.